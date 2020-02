Ball steht im Zeichen der 20-Jahre

Hoch her gegangen ist es beim Bürgerball der Alten Germanen am Samstag in Benzingen. Die zündenden Darbietungen und das unterhaltsame Programm standen ganz im Zeichen der goldenen 20er-Jahre.

Einen beeindruckenden Anblick bot der Einmarsch aller Gruppen, den die Germanenpfetzer musikalisch begleiteten. Es folgten Auftritte der Minigarde, der älteren Gardetänzerinnen und von Till, dargestellt von Karl Späh, der in Reimen verfasst viel über Dorfgeschehnisse zu erzählen wusste. Beifall ernteten außerdem Dirk Sieber und Thomas Stauß, die lediglich mit einem Handtuch bekleidet auf der Bühne standen.