Balinger Künstlerin zeigt ihre Werke

„Kehrseite“: So heißt die erste Ausstellung der Balinger Künstlerin Petra Penz. Sie besteht aus 70 größtenteils abstrakten Werken, die bis zum 24. Juni in der Rosenfelder Straße 72, ehemals Babyland Dannecker, gezeigt werden.

In lauten und leisen, kräftigen und unbunten Farben sprechen die Bilder zum Betrachter, dem sich darin ganze Welten eröffnen: Meere und Flüsse aus Farben – mal in kleine, formale Flächen, mal in ausartende Farbseen gebunden. Gegensätze gehen nahtlos ineinander über und werfen Fragen auf, während sich Antworten bildnerisch entfalten. Wer sich ein Bild davon machen möchte, kann die Ausstellung vom 15. bis 18. sowie vom 22. bis 24. Juni besuchen, geöffnet ist jeweils von 14 bis 18 Uhr. Auch eine Besichtigung nach Vereinbarung ist möglich, E-Mail an hello@petrapenz.art oder Telefon 07433/274706. Der Eintritt ist frei. Die Finissage findet am Samstag, 25. Juni, ab 18 Uhr statt.