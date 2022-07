Balingen zeigt World Press Photo Ausstellung

Die World Press Photo Ausstellung mit den 150 ausgezeichneten Arbeiten des weltweit größten und renommiertesten Wettbewerbs für Pressefotografie wird in diesem Jahr zum dritten Mal Station in Balingen machen und in der Stadthalle zu sehen sein. Seit 1955 zeichnet die niederländische World Press Photo Foundation laut Mitteilung die besten Pressefotos der Welt aus.

Die World Press Photos seien mehr als herausragende Pressebilder. Sie würden eine einzigartige Gelegenheit anbieten, sich mit den unterschiedlichsten Themen auseinanderzusetzen und zeigten auf prägnante und eindringliche Weise die Umstände, unter denen wir leben – besondere und bizarre Momente, Katastrophen und Konflikte, aber auch die heiteren und Hoffnung machenden Facetten. Jedes Foto lasse in eine neue, fremde Welt eintauchen, bringt weit entfernte Ereignisse nah an uns heran und lädt dazu ein, eine neue Perspektive einzunehmen – eine ganz besondere Möglichkeit der Weiterbildung, die Menschen jeden Alters anspreche.

Aus fast 65 000 Aufnahmen von über 4 000 Fotografen wurden die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs in mehreren Kategorien von einer international zusammengesetzten Jury bestimmt und sind nun in einer Wanderausstellung unter anderem auch in Metropolen wie Sydney, Tokio und Mexiko City zu sehen. Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zu den Themen Fotografie und Journalismus werde die Ausstellung begleiten.

Die Ausstellung ist in Balingen in der Stadthalle, Hirschberstraße 38, zu sehen. Sie hat täglich von 10 bis 19 Uhr, sonntags ab 10 Uhr und dienstags und donnerstags bis 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9,50 Euro für Erwachsene, ermäßigt 7,50 Euro. Tickets sind an der Tageskasse und dem Webshop der Stadthalle Balingen, den Geschäftsstellen des Zoller-Alb-Kurier sowie bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der Besuch ist ab 14 Jahren empfohlen. Dienstags um 16 Uhr, donnerstags um 17 und 19 Uhr, samstags um 14 und 15 Uhr sowie sonntags um 11 und 14 Uhr finden öffentliche Führungen statt. Sie kosten zuzuglich zum Eintritt drei Euro.

Gruppenführungen sind nach Voranmeldung unter worldpressphoto@vhs-balingen.de oder 07433 / 908017 möglich. Innerhalb der Öffnungszeiten für 70 Euro, zuzüglich ermäßigtem Eintritt von 7,50 Euro je Person. Außerhalb der Öffnungszeiten für 120 Euro, zuzüglich ermäßigtem Eintritt von 7,50 Euro je Person. Weitere Informationen unter www.vhs-balingen.de/world-press-photo oder worldpressphoto@vhs-balingen.de.