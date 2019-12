Balingen-Weilstetten setzt auf den Heimvorteil

Der HBW Balingen-Weilstetten empfängt zum Auftakt des 16. Spieltages in der Handball-Bundesliga am Donnerstag um 19 Uhr den Bergischen HC in der Balinger Sparkassen-Arena. Gegen das Team aus dem Bergischen Land wollen die Schwaben die bislang positive Saisonbilanz weiter ausbauen und nach zwei Heim-Unentschieden in Folge den vierten Sieg in heimischer Halle in dieser Spielzeit einfahren.

Zuletzt musste das Team von Chef-Trainer Jens Bürkle nach fünf Ligaspielen ohne Niederlage wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Bei der 24:27-Niederlage mussten die Balinger eine insgesamt verdiente Niederlage einstecken, auch wenn es gegen Ende der Partie noch einmal spannend wurde.

Mit dem Bergischen HC kommt eine gut eingespielte und stabile Mannschaft nach Balingen. Das Team von Chef-Trainer Sebastian Hinze weist ein Gerüst aus Spielern auf, die bereits seit mehreren Jahren zusammen auf der Platte stehen. Die ausgewogene Mischung aus jungen Spielern wie Yannick Fraatz oder Neu-Nationalspieler Lukas Stutzke sowie erfahrenen Akteuren wie dem isländischen Rechtsaußen Arnor Gunnarsson oder dem spanischen Kreisläufer Rafael Baena tut ihr Übriges dazu. Verstärkt wurde dieser verschworene Haufen vor Saisonbeginn mit Tomáš Mrkva. Der tschechische Torhüter kam vom HBW ins Bergische Land und hatte großen Anteil am Aufstieg der Schwaben in der abgelaufenen Spielzeit.

In der Tabelle steht der BHC mit 15:15-Punkten auf Platz neun und kassierte seine sechs bisherigen Saisonniederlagen ausschließlich gegen Gegner aus den Top Acht. Der HBW liegt mit 11:17-Zählern auf Platz zwölf.

Die Duelle zwischen den beiden Kontrahenten sind seit Jahren traditionell spannend. Der Ausgang der Partien entschied sich zumeist erst in den Schlussminuten. Einen Vorteil erhoffen sich die Gastgeber aus Balingen durch den Heimvorteil und das Publikum im Rücken.