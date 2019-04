Balingen verspielt in Schlussminuten 2:0-Führung

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sich gegen Kickers Offenbach vor 1960 Zuschauern mit einem 2:2 zufrieden geben müssen. Dabei führte der Aufsteiger bis drei Minuten vor Ende der Partie mit 2:0.

Die TSG erwischte einen guten Start und erzielte durch einen Flugkopfball von Stefan Vogler (7.) den Führungstreffer. Danach machten die Gäste vom Bieberer Berg ordentlich Dampf, vergaben bis zur 20. Minute zwei gute Torchancen. Aber auch Balingen versteckte sich nicht, so scheiterte Manuel Pflumm aus der Distanz an OFC-Torhüter Daniel Endres. Der war aber in der 34. Minute machtlos, als Vogler Hannes Scherer in Szene setzte und letzterer zum 2:0 ins lange Eck traf. Wenig später schoss Vogler knapp vorbei. Kurz vor der Pause verhinderte Hauser mit einer Glanztat gegen Niklas Hecht-Zirpel den Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste ihre Angriffsbemühungen weiter, doch die Gastgeber verteidigten gut, setzten selber immer wieder Nadelstiche. So traf Scherer (50.) nur das Außennetz. Auch der eingewechselte Patrick Lauble (78.) hatte kein Schussglück, als er nach einem Alleingang nur die Latte traf. In der Schlussphase deutete nichts mehr darauf hin, dass Kickers noch einmal zurückkommen würden. Selbst nach dem Anschlusstreffer durch Reinhard, der wie aus dem Nichts fiel. In der 90. Minute verpassten zwei Balinger einen Freistoß und Maik Vetter traf zum 2:2.

„Das Ding musst du gewinnen“, sagte TSG-Kapitän Manuel Pflumm nach dem Spiel. Die Balinger haben nun 38 Punkte auf ihrem Konto und sind dem Klassenerhalt wieder ein Stückchen näher gekommen.

Das nächste Spiel bestreitet die TSG Balingen am Samstag, 27. April, um 14 Uhr beim Tabellenvierzehnten Wormatia Worms.