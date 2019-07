Balingen verliert in der Nachspielzeit 1:2

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat den Punktspielauftakt beim FSV Frankfurt nach einer 1:0-Führung durch zwei Treffer in der Nachspielzeit noch 1:2 verloren.

Mit den Verteidigern Jonas Vogler und Jonas Fritschi sowie Mittelfeldspieler Marco Gaiser standen drei Neuzugänge bei der TSG in der Anfangsformation. Nach einer Abtastphase in der ersten Viertelstunde hatten die Gäste die erste Möglichkeit. Doch Patrick Lauble traf mit einem Fallrückzieher nur die Latte. Nach zwei Halbchancen für die Gastgeber, hatte Balingen seine beste Phase und ging in der 39. Minute in Führung. Nach einer Flanke traf Lukas Foelsch mit einem Kopfball zum 0:1. Nur eine Zeigerumdrehung später scheiterte Lauble am stark reagierenden FSV-Torhüter Aulbach.

Nach der Pause verstärkten die Gastgeber ihre Bemühungen, doch die TSG stand zunächst gut, ließ nur wenig zu. Nach der Ampelkarte für Fritschi (61.) erhöhte der FSV die Schlagzahl, drängte die Volkwein-Elf nun deutlich in die Defensive. Nachdem Frankfurt zwei gute Möglichkeiten ungenutzt gelassen hatte, schien es so, als ob Balingen der erste Auswärtssieg in der Regionalliga gelingen könnte. Doch dann kam die Nachspielzeit, in der sich die TSG die Punkte noch wegnehmen ließ.

Erst reklamierten die Hessen nach einer Flanke auf Handelfmeter, bevor die Gäste wegen eines möglichen Foulspiels an Lukas Foelsch stehen blieben. Dominik Nothnagel war der Einzige, der sich nicht beirren ließ und den Ball flach ins untere rechte Eck zum 1:1-Ausgleich einschob. Zwei Minuten später erzielte Arif Güclü mit einem Kopfball den 2:1-Siegtreffer für die Platzherren.