Balingen verliert beim 1. FC Saarbrücken 0:4

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat am Freitagabend beim Tabellenführer 1. FC Saarbrücken 0:4 verloren. Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber der 1:5-Auftaktniederlage gegen Mainz 05 II bleibt der Tabellenvorletzte damit auch im zweiten Spiel im neuen Jahr ohne Punkte.

TSG-Trainer Martin Braun musste sein Team auf zwei Positionen verändern. Für die verletzten Torhüter Marcel Binanzer und Julian Hauser, die sich regelmäßig abwechseln, kam der Ex-Zimmerner Simon Kapuscinski zu seinem Regionalliga-Debüt. Pablo Gil rückte für den gelbgesperrten Sascha Eisele in die Startelf.

Saarbrücken hatte von Beginn an mehr Spielanteile, doch die TSG stand in der Defensive kompakt, hatte vor der Pause sogar die besseren Torchancen. FCS-Trainer Lukas Kwasniok hatte zuvor gewarnt, den Gegner nicht zu unterschätzen. Er lobte den Gast und sagte: „Die haben nicht wie ein Absteiger gespielt.“ So scheiterte Daniel Seemann (15.) am stark haltenden FC-Goalie Daniel Batz. Auch einen Kopfball von Marc Pettenkofer (35.) wehrte er mit einer Glanztat ab. Kurz vor der Halbzeit zeigten die Saarländer ihre individuelle Klasse, als Markus Mendler per Freistoß zum 1:0 traf.

Danach fiel das Flutlicht im Völk-linger Stadion, in dem der 1. FC Saarbrücken seine Heimspiele austrägt, aus, wodurch die Pause 26 Minuten länger dauerte. Die verlängerte Pause tat den Gästen nicht gut, denn sie fingen sich innerhalb von fünf Minuten zwei Gegentore ein. Zunächst nutzte Fabian Eisele (53.) einen Fehler von Matthias Schmitz zum 2:0 aus. Timm Golley (58.) erzielte das 3:0. Damit war die Entscheidung zugunsten der Gastgeber so gut wie gefallen, die durch Anthony Barylla (90.) auf 4:0 erhöhten.

„In der ersten Hälfte haben wir es gut gemacht, haben bis zum 1:0 Saarbrücken nur ein paar Halbchancen gestattet und hatten selbst zwei gute Chancen“, sagte TSG-Trainer Braun.