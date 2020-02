Balingen spielt beim 1. FC Saarbrücken

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen setzt die Saison bereits am Freitag fort. Die TSG-Mannschaft gastiert um 19 Uhr beim 1. FC Saarbrücken. Spielort ist das Stadion in Völklingen.

Die Aufgabe für die Balinger könnte am Freitag kaum schwerer sein. Die abstiegsbedrohten Eyachstädter müssen beim Spitzenreiter antreten, der den Aufstieg in die dritte Liga anstrebt. Die Saarbrücker (52 Zähler) wollen ihren Vier-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze vor der SV Elversberg verteidigen. Der ehemalige Bundesligist stellt auch die stärkste Heimmannschaft der laufenden Saison. Alles andere als eine Niederlage der kaum noch vor dem Abstieg zu rettenden Balinger wäre eine große Überraschung.