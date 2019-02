Balingen schlägt SSV Reutlingen 2:1

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat ein Testspiel auf dem Kunstrasen in Mössingen-Belsen gegen den Oberligisten SSV Reutlingen 2:1 (1:1) gewonnen.

Balingen bestimmte vor der Pause deutlich das Geschehen, doch den Führungstreffer erzielte der SSV nach 35 Minuten. Nur vier Minuten später entschied Schiedsrichter Philipp Lehmann aus Seitingen-Oberflacht nach einem Handspiel im SSV-Strafraum auf Elfmeter, den TSG-Kapitän Manuel Pflumm zum Ausgleich nutzte.

Nach dem Seitenwechsel machten die Eyachstädter weiter Druck, vergaben aber durch Neuzugang Enis Küley (46.) und Hannes Scherer (50.) zwei gute Möglichkeiten. Auch danach war der Regionalligist torgefährlicher und erzielte durch Stefan Vogler das verdiente 2:1.

Den finalen Härtetest vor dem Start in die Rückrunde am 23. Februar gegen den SC Hessen Dreieich bestreiten die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen am Samstag um 15 Uhr beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach. „Das wird ein richtiger Gradmesser für uns. Altach startet nächste Woche ebenfalls in die Rückrunde in der Bundesliga. Die Mannschaft ist eine richtige Hausnummer und sicherlich stärker als unsere bisherigen Testgegner“, sagt der Balinger Co-Trainer Rainer Huss.