Balingen rutscht auf Rang zehn ab

Kickers Offenbach – TSG Balingen. Regionalligist TSG Balingen hat beim hessischen Regionalliga-Spitzenteam Kickers Offenbach mit 0:1 verloren.

Die Mannschaft von TSG-Trainer Martin Braun rutschte durch diese Niederlage (die dritte im vierten Spiel) auf Tabellenplatz zehn ab. Trotz der Niederlage lieferten die Gäste eine ordentliche Vorstellung ab, standen vor allem defensiv gut und ließen beim OFC nur wenige Torchancen zu. Die beste hatten die Gastgeber nach knapp 20 Minuten, als Torjäger Fetsch aus kurzer Distanz am stark haltenden Julian Hauser scheiterte. Auch in der Folge blieb Offenbach spielbestimmend und versuchte immer wieder, mit Pässen auf die Flügel und Flanken, die Balinger Ketten auszuhebeln. „Meine Mannschaft hat viel gearbeitet und diszipliniert gespielt“, lobte TSG-Trainer Braun seine Mannen beim Pausengang.

Bitter begann für die Gäste der Auftakt in den zweiten Durchgang. Dabei konnte die TSG das erste Mal Druck aufbauen, und ein Schuss von Marc Pettenkofer (48.) verfehlte nur knapp das Ziel. Das hätte die Führung für die Eyachstädter sein können, die wenig später auf der anderen Seite fiel. Nach einer Flanke sprang der Ball im Strafraum Jonas Vogler an die Hand – der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Mathias Fetsch (52.) nutzte die Gelegenheit und traf zum 1:0. Wenngleich Balingen danach noch einmal alles versuchte, aber kaum einmal zum Torabschluss kam, blieb Offenbach weiterhin spielbestimmend. Da es aber auch Offenbach nicht gelang, einen zweiten Treffer nachzulegen, blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Am Ende blieb es beim verdienten 1:0 für die Kickers.

Für die TSG Balingen, die aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt holte, geht es nächsten Samstag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die U23 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim weiter.