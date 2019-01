Balingen gewinnt in Schaffhausen 2:1

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sein zweites Spiel der Vorbereitung in der Schweiz beim FC Schaffhausen 2:1 gewonnen. Nachdem die Mannschaft unter der Woche trotz widrigen Wetter- und Platzbedingungen im Training gut gearbeitet hat, lieferte sie in Schaffhausen eine ordentliche Vorstellung ab.

„Wir waren im Kombinationsspiel sicherer und haben schneller nach vorne gespielt als beim 2:3 gegen die Stuttgarter Kickers“, sagte TSG-Trainer Ralf Volkwein.

Patrick Lauble (14.) und Pascal Schoch (37.) schossen die TSG in Führung. Im zweiten Durchgang legten die Gastgeber zu, kamen aber in der Schlussphase nur noch zum Anschlusstreffer.

Am Samstag, 2. Februar, geht es für den TSG-Mannschaftstross für eine Woche in den Süden. Als Sieger des Erdinger Meistercups in Württemberg bezieht die TSG ein Trainingslager in Cambrils in der Nähe von Barcelona. Dort trifft das Volkwein-Team in einem Test am 3. Februar auf den Nord-Regionalligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder.