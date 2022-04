Balingen feiert wichtigen Heimsieg

Handball-Bundesligist HBW BalingenWeilstetten hat am Donnerstag im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Heimsieg gegen den TuS N-Lübbecke gefeiert. Mit 26:21 (11:7) bezwangen die Balinger nicht nur einen direkten Konkurrenten, sie verteidigten auch den 16. Tabellenplatz vor Minden. Mit 15:39 Punkten hat der HBW jetzt zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze und liegt nur noch einen Punkt hinter dem TVB Stuttgart, der das Derby gegen die Rhein-Neckar-Löwen verlor.

Weder Emir Kurtagic, Trainer des TuS N-Lübbecke, noch HBW-Coach Jens Bürkle hatten vor dem Kellerduell das Wort „Vier-Punkte-Spiel“ in den Mund genommen. Trotzdem wussten beide um die Bedeutung der Partie. Von Beginn an lag der Fokus auf der Abwehrarbeit. Die Ostwestfalen gingen zeitweise recht rustikal zu Werke und nach gerade mal sechs Minuten schickten die beiden Unparteiischen den ersten Lübbecker Spieler für zwei Minuten auf die Bank. Gerade als die Gäste wieder vollzählig waren, musste der nächste Spieler von der Platte. Luka Mrakovcic hatte Björn Zintel im Gesicht erwischt und sah die Rote Karte. Lübbecke überstand beide Zeitstrafen schadlos, nach zwei Paraden ihres Torhüters gingen die Gäste sogar mit 5:4 in Führung (15.) und bauten diese nach einem technischen Fehler der HBW sogar auf 6:4 aus. „Da bestand tatsächlich die Gefahr, dass Druck auf den Kessel kommt,“ sagte HBW-Trainer Jens Bürkle. Doch die Balinger blieben ruhig. Mit zwei, drei erfolgreichen Aktionen holten sie sich ihre Sicherheit zurück. Rechtsaußen Moritz Strosack glich mit einem Doppelpack aus und holte auch die Fans zurück ins Spiel. Nach dem 7:6 von Fabian Wiederstein wurde aus der Sparkassenarena die berüchtigte „Hölle-Süd“. Selbst in Unterzahl blieben die Schwaben am Drücker. Mit einer 11:7-Führung ging es in die Pause. Doch aus der kamen die Gäste deutlich wacher. Nach einem 2:0-Lauf witterten sie Morgenluft. „Da hat Balingen aber seine Souveränität gehalten und wir kamen einfach nicht weiter ran“, erklärte Lübbeckes Coach nach dem Spiel. Der HBW ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und Vladan Lipovina stellte den alten Vier-Tore-Abstand wieder her. Dass der HBW-Vorsprung danach nicht größer wurde, lag auch daran, dass die Balinger mit Abprallern, die beim Gegner landeten, Pech hatten.

Der Tabellenletzte bewies in der Schlussphase mit allen möglichen Abwehrformationen den HBW zu stressen. Nach einem Abspielfehler im HBW-Angriff verkürzte der TuS auf zwei Tore (21:19/53.). Dann ließen die Ostwestfalen aber einen Strafwurf aus und HBW-Rechtsaußen Moritz Strosack schnürte seinen nächsten Doppelpack - 24:19 (56.) - die Vorentscheidung. Fabian Wiederstein, der ein starkes Spiel ablieferte, mit dem 25:20 und Torhüter Simon Sejr, der nach der schnellen Mitte der Gäste mit einer Doppelparade einen weiteren Treffer verhinderte – machten den Sack zu.