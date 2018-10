Balingen erreicht 1:1 bei Kickers Offenbach

Die TSG Balingen hat in der Fußball-Regionalliga beim ehemaligen Bundesligisten Kickers Offenbach ein 1:1 erreicht. Der FC 08 Villingen trennte sich in der Oberliga vom Bahlinger SC 0:0.

Regionalliga Südwest

Kickers Offenbach - TSG Balingen 1:1 (1:0). Obwohl der Aufsteiger damit auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg ist, muss dieses Remis als Achtungserfolg gewertet werden. Bei bestem Fußball-Wetter begannen die Gastgeber druckvoll und erzielten nach 20 Minuten den Führungstreffer. Dabei bediente Niklas Hecht-Zirpel Ko Sawada, der im Strafraum Matthias Schmitz aussteigen ließ und unhaltbar zum 1:0 traf. Aber anstatt weiter Gas zu geben, wirkten die Kickers plötzlich etwas unkonzentriert. So kamen die Eyachstädter durch Marc Pettenkofer zu zwei guten Torchancen, doch Endres im Kickers-Tor konnte den Ausgleich der TSG noch verhindern.

Auch in der zweiten Hälfte versteckte sich die TSG nicht. Doch die ganz großen Möglichkeiten sprangen nicht heraus. In der Schlussphase unterlief OFC-Verteidiger Marx ein Foulspiel an Kaan Akkaya und der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Diese Chance ließ sich TSG-Kapitän Manuel Pflumm nicht entgehen und traf nervenstark zum 1:1. Turbulent ging es dann weiter. Nach einer Flanke verletzte sich Torhüter Julian Hauser am Kopf und musste ausgewechselt werden. Da das Wechselkontingent schon erschöpft war, musste Verteidiger Matthias Schmitz zwischen die Pfosten. Doch die TSG überstand auch diese Phase, sodass sich der OFC unter den Pfiffen der unzufriedenen Zuschauer mit dem Unentschieden zufrieden geben musste.

TSG Balingen: Hauser, Pflumm, Eisele, Schmitz, Schreyeck, Schuon, Müller (80. Guarino), Pettenkofer, Scherer (68. Vogler), Akkaya, Lauble (43. Seemann). - Tore: 1:0 (20.) Sawada, 1:1 (82.) Pflumm (Elfmeter). - Zuschauer: 5273. - Schiedsrichter: Patrick Kessel (Norheim).

Oberliga Baden-Württemberg

FC 08 Villingen – Bahlinger SC 0:0. Vor der Saison-Rekordkulisse von 1300 Zuschauern musste sich der FC 08 Villingen gegen den Bahlinger SC mit einem 0:0 zufrieden geben. Ohne die verletzten Stepjan Geng und Tobias Weißhaar fehlte Villingen die Kreativität. Nach der Pause hatten die Gastgeber optische Vorteile, doch die Gäste waren gefährlicher. Die letzte Möglichkeit zum Siegtreffer hatten die Gäste in der Schlussphase, doch Nico Tadic konnte diese Situation mit letztem Einsatz bereinigen. Der Villinger Trainer Jago Maric: „Heute hatten wir in einigen Situationen Glück. Somit kann ich mit dem Punktgewinn leben.“

FC Villingen: Mendes, Ovuka, Tadic, Leberer, Serpa, Wehrle, Mauro Chiurazzi (85. Vochatzer), Haibt, Y. Haag, Kaminski, Bak (60. Patrick Haag). - Zuschauer: 1300. - Schiedsrichter: Stefan Fimpel (Bad Wurzach).