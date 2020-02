Balingen empfängt Mainz

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen erwartet am Freitag die zweite Mannschaft des Bundesligisten FSV Mainz 05. Anpfiff in der Bizerba-Arena ist um 19 Uhr.

Nach zweieinhalb Monaten ohne Pflichtspiel starten die Fußballer der TSG Balingen gegen den Tabellensechsten FSV Mainz 05 in die Rest-Rückrunde. Die Mainzer haben ein Team, das über eine hohe körperliche Robustheit verfügt. Zudem haben sie mit Dominic Peitz, Simon Brandstetter und Giuliano Modic erfahrene Akteure in ihren Reihen.

Doch die TSG Balingen blickt mit dem neuen Trainerteam Martin Braun und Lukas Foelsch auf eine gute Vorbereitung zurück, sieht daher positiv dieser schweren Aufgabe entgegen. „So lange noch eine rechnerische Chance auf den Klassenerhalt besteht, blicken wir nach vorn und gehen jedes der 14 verbleibenden Spiele mit dem Fokus auf den jeweiligen Gegner an“, sagt Lukas Foelsch und ergänzt: „ Gegen Mainz müssen wir ans Maximum gehen. Wenn uns das gelingt, sind wir nicht chancenlos.“ Dabei kann das Trainerteam wieder auf die langzeitverletzten Adrian Müller, Marc Pettenkofer und Cedric Guarino zurückgreifen. „Alle drei sind in einer guten Verfassung“, konstatiert Martin Braun. Dagegen fallen Jonas Vogler und Hannes Scherer aus.

In Trauer sind die Fußballer des Regionalligisten TSG Balingen seit Anfang dieser Woche. Völlig unerwartet verstarb Co-Trainer Herbert Harsch nur eine Woche nach seinem 60. Geburtstag. Der Balinger zählte zu den „Urgesteinen“ der TSG. Als Kind, Jugendlicher, als aktiver Spieler und als jahrzehntelang erfolgreich tätiger Jugend- und Aktiventrainer prägte Herbert Harsch Generationen von Fußballern in der TSG Balingen. Bis zuletzt war „Hebbe“ mit Leib und Seele Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft. Auf Wunsch der Angehörigen trägt die TSG Balingen am Freitag ihr Rückrunden-Auftaktspiel dennoch aus.