Balingen empfängt im Aufsteigerduell SC Hessen Dreieich

Die Fußball-Mannschaften der TSG Balingen und des FC 08 Villingen spielen am Samstag um Punkte. Der Regionalliga-Aufsteiger Balingen erwartet den SC Hessen Dreieich, die Villinger empfangen den FV Ravensburg

Regionalliga Südwest

TSG Balingen – SC Hessen Dreieich (Samstag, 14 Uhr). Da für die beiden Liga-Neulinge das Saisonziel Klassenerhalt lautet, ist diese Partie sicher richtungsweisend. Nach bisher 20 von 34 absolvierten Spieltagen hat die TSG Balingen mit 25 Punkten ein Polster von sieben Punkten auf die Abstiegsplätze. Dagegen überwinterte die Mannschaft aus dem Landkreis Offenbach, bei denen die Ex-Profis Rudi Bommer und Ralf Weber (Eintracht Frankfurt) als Trainerteam fungieren, mit 18 Punkten auf dem 15. Platz.

TSG-Trainer Ralf Volkwein hat als Minimalziel einen Punktgewinn ausgegeben, um damit den Abstand zu Dreieich zu halten. „Im Idealfall wollen wir die drei Punkte behalten“, sagt Volkwein, der auch im weiteren Saisonverlauf auf die Heimstärke baut. Von den bisher 25 Punkten haben die Eyachstädter 20 vor heimischer Kulisse geholt.

Mit drei Siegen aus den letzten Testspielen hat Balingen Selbstvertrauen gesammelt. Das wird die TSG auch benötigen, weil sich die Gäste in der Winterpause verstärkt haben und dadurch stärker einzuschätzen sind. Volkwein sieht sein Team gut vorbereitet und ist optimistisch: „Meine Spieler haben die Trainingsinhalte gut umgesetzt. Natürlich wissen wir noch nicht 100-prozentig wo wir stehen, aber das wird sich am Samstag gegen Dreieich dann zeigen. Ich habe aber ein gutes Gefühl.“

Personell kann der Coach bis auf Enrico Huss (Mittelfußbruch) sowie die Langzeitverletzten Lukas Foelsch, Kevin Keller und Carlos Konz nahezu aus den Vollen schöpfen.

Oberliga Baden-Württemberg

FC 08 Villingen – FV Ravensburg (Samstag, 15 Uhr). „Nach dem 2:2 vor einer Woche in Freiberg will der FC 08 Villingen am Samstag nachlegen. FC-Trainer Jago Maric: „Gegen Ravensburg brauchen wir erneut einen guten Tag, wenn wir gewinnen wollen.“ Die Ravensburger belegen derzeit mit 27 Punkten Platz elf. „Ravensburg hat eigentlich einen guten Kader“, stuft Maric die Mannschaft von Ex-Profi Steffen Wohlfahrt als starken Gegner ein. Gerade in der Offensive mit Burhan Soyudogru und Daniel Schachtschneider (kam vor der Saison vom Oberliga-Konkurrenten SSV Reutlingen) besitzen die Oberschwaben viel Qualität.

Personell dürfte bei den Nullachtern mit einer ähnlichen Aufstellung wie am vergangenen Wochenende gerechnet werden. Fehlen wird neben den Langzeitverletzten Daniel Wehrle und Stjepan Geng noch Patrick Haag, der nach einer Grippe noch nicht trainieren konnte. In der Vorrunde gewann Villingen in Ravensburg 2:1.