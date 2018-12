Balingen bleibt auswärts sieglos: 0:3 in Hoffenheim

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat das letzte Pflichtspiel des Jahres bei der Zweitvertretung der TSG 1899 Hoffenheim 0:3 verloren. Durch diese Niederlage fiel die TSG Balingen in der Tabelle auf Platz zehn zurück.

Obwohl sich die Gäste von Beginn an nicht versteckten, nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und kamen in der Anfangsphase zu zwei guten Möglichkeiten. Eine davon wehrte Julian Hauser (13.) mit einer Glanztat ab. Sechs Minuten später war es aber doch soweit, als Meris Skendorovic nach einem Zuspiel von Chinedu Ekene zum 1:0 traf.

Mit viel Schwung kam die Gäste-Mannschaft von Trainer Ralf Volkwein aus der Kabine und hatte nach 45 Sekunden den Ausgleich auf dem Fuß, doch Kapitän Nils Schuon schoss am leeren Tor vorbei. Danach dezimierten sich die Gastgeber, als Ekene (48.) nach einem Foulspiel an Matthias Schmitz mit der gelbroten Karte vom Platz musste. Doch die Platzherren blieben gefährlich und Alfons Amade (53.) erzielte mit einem Flachschuss das 2:0.

Danach mobilisierte der Aufsteiger noch einmal alle Kräfte. Doch Torhüter Stefan Drljača ließ sich bei einer Doppelchance von Jörg Schreyeck und Stefan Vogler nicht überwinden. Mehr Konsequenz beim Torabschluss zeigten die Gastgeber in der 87. Minute, als Innenverteidiger Stefan Posch das 3:0 erzielte.