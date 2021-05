Bagger verlegen in den Riedern schon Kanäle

Es tut sich was in den Baugebieten der Gemeinde Winterlingen. Während im Harthauser Baugebiet in der Hägnau derzeit noch der Löwenzahn blüht, sind im Winterlinger Baugebiet Riedern am nördlichen Ortsrand schon Planierraupen und Bagger dabei die Kanäle zu verlegen. Dort entstehen gerade 37 Bauplätze, von denen für 29 Plätze bereits fest zugesagte Kaufoptionen bestehen, wie Kämmerer Bodo Erath in der Sitzung des Winterlinger Gemeinderates im Musiksaal der Grundschule Winterlingen berichtete.

Die Vergaberichtlinien für diese Plätze wurden vom Gemeinderat vor etwa einem Jahr beschlossen und sollen jetzt auch für die ebenfalls stark nachgefragten 28 Bauplätze im Erweiterungsbaugebiet Hägnau in Harthausen gelten, für die laut Ortsvorsteher Emil Oswald 39 Kaufinteressenten vorgemerkt sind.

Oswald sprach von einer „Bauplatznot“ sowohl im Kernort als auch in den Ortsteilen Benzingen und Harthausen.

Durch die Vergaberichtlinien solle verhindert werden, dass Bauplätze" auf Vorrat" ohne baldige Bauabsicht gekauft würden und er fügte hinzu, dass es daher absolut wichtig sei, dass, wie in den Richtlinien formuliert, innerhalb von drei Jahren nach Kaufabschluss der Baubeginn erfolgt sein müsse.

Der Ortschaftsrat Harthausen hatte in seiner letzten Sitzung dem Beschlussvorschlag der Verwaltung mit einer kleinen Ergänzung bereits zugestimmt, so dass nun der Gemeinderat am Zuge war.

Auf Nachfrage aus dem Gremium zur Priorisierung beim Verkauf der Bauplätze erläuterte Bürgermeister Michael Maier, dass den fünf Grundstückseigentümern, die der Gemeinde Flächen für das Baugebiet zur Verfügung gestellt hätten, vertraglich eine Kaufoption für jeweils einen Platz zu den in den Vergaberichtlinien festgelegten Bedingungen zugesichert worden sei. Der Quadratmeterpreis für die Harthauser Plätze steht derzeit noch nicht fest, da dieser erst nach dem Vorliegen der Kosten für Vermessungs- und Erschließungsarbeiten vom Gemeinderat festgelegt werden kann.

In den Vergaberichtlinien für das Baugebiet Hägnau in Harthausen ist in Anlehnung an die für das Winterlinger Baugebiet Riedern bereits geltenenden Bedingungen vorgesehen, dass ein Verkauf nur zur Eigennutzung mit Hauptwohnsitz in der Harthauser Hägnau erfolgen soll.

Darüber hinaus kann einen Platz nur kaufen , wer bislang keinen Bauplatz von der Gemeinde Winterlingen gekauft hat und wer nicht im Besitz eines bebaubaren Platzes in der Gesamtgemeinde ist. Dies soll auch gelten für Interessenten, in deren Familien im 1.Grad, d.h. Eltern oder Kinder, kein bebaubarer Platz innerhalb der Gemeindegrenzen vorhanden ist.

Desweiteren soll einen Platz nur erwerben können, wer nicht bereits Eigentümer eines Einfamilien-/ Mehrfamilienwohnhauses oder einer Eigentumswohnung in der Großgemeinde ist, unabhängig davon, ob diese Immobilie eigengenutzt oder vermietet ist.

Außerdem soll der Verkauf nur an natürliche Personen erfolgen und der Baubeginn muss innerhalb von drei Jahren nach Vertragsabschluss erfolgen.

Diesen vorgestellten Vergaberichtlinien, die auch wichtiger Bestandteil in den Vorverträgen sein sollen, stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.