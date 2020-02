Auto kollidiert mit Sattelzug: Fahrerin wird schwer verletzt

Eine 58-jährige Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug am Freitag auf der Bundesstraße 463 bei Straßberg schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 28-jährige Fahrer des Sattelzugs gegen 10 Uhr von Albstadt in Richtung Sigmaringen unterwegs. An der Einmündung der Landesstraße 453 missachtete er offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Einmündungsbereich stieß der Sattelzug mit dem Renault Twingo der 58-Jährigen zusammen, die von der Landesstraße auf die Bundesstraße in Richtung Ebingen abbiegen wollte. Der Wagen der Frau wurde durch die heftige Kollision nach links in den Grünstreifen geschleudert. Der Lastwagen blieb mittig auf der Bundesstraße stehen.

Die Fahrerin wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro entstanden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen noch vor Ort beschlagnahmt.