Aufgemotzte Rennmaschinen locken zahlreiche Besucher an

Die Bitzer Gruppe Hillbilly Hellfire Racing hat Gäste dazu eingeladen, „Dragster aus ganz Europa“ zu sehen. Laut Angaben der Veranstalter, die sich an Rennen auf dem Hockenheimring beteiligen, kamen allein zu einem Konzert mit der Pop-Band „The Dewy Lilies“ aus Albstadt 400 Personen.

Dank eines sehr gut besuchten Samstags waren nach Schätzungen des Leiters Jochen Beck trotz des verregneten Sonntags insgesamt etwa 1000 Besucher gekommen, um die „getunten Ami-Oldtimer mit neuester Technik“ zu sehen. Manche der Autos mussten über tausende Kilometer mit Lastwagen auf die Alb transportiert werden. An der Ausstellung, beteiligten sich sogar befreundete Teams aus Großbritannien und Skandinavien. Den Startpunkt des Wochenendes gab es am Samstag um 14 Uhr mit einem offenen Fahrerlager. „Einfach mal durchschlendern, schauen und staunen“, hieß es Die Drag-Racer sind nach eigenen Angaben „bekannt für gute Partys“, wovon sie den Besuchern an diesem Wochenende eine Kostprobe geben wollten. Auch für die kleinen Gäste gab es Möglichkeiten zum Austoben auf der Hüpfburg und mit einem schicken Foto in einem Junior-Dragster.

Am Sonntagmorgen ging es weiter mit „zünftigem Frühschoppen für die ganze Familie“ mit der Musikkapelle Bitz. Danach rockten „die Jungs von The County Boys die Bühne im Fahrerlager mit handmade Honky Tonk Country Music“. Der ehrenamtliche Chef der Veranstaltung und sein kleines Team von fünf weiteren Personen sowie zahlreiche ehrenamtliche Helfer zeigten sich sehr zufrieden über das große Interesse der Bürger. Becks Fazit des Wochenendes: „Es war einfach ein tolles Wochenende. Besonders gefreut hat mich, dass so viele Kollegen aus ganz Europa gekommen sind.“

Hillbilly's Heaven ist der Treffpunkt direkt neben der Hellfire Garage. Spezialität bei den Siegesfeiern des Hauses sind Pulled Pork Burger („nix für Veganer“, so die Veranstalter spöttisch) und die legendäre Hillbilly-Cuba-Schorle. Das Clubhaus wird in Eigenregie betrieben.

Leidenschaft für Dragracing: Das ist es, was für das Team der Hillbilly Hellfire Garage in Bitz zählt. Mit dem Dragster Willys Woody Wagon (Baujahr 1934) startet das Team seit der Saison 2016 in den Klassen Super Pro ET und Supercharged Outlaws. Ein Dragrace ist ein Beschleunigungsrennen auf gerader Strecke mit stehendem Start. Seinen Ursprung hat es in den illegalen Straßenrennen der wilden 1950er Jahre in den USA. Gefahren wird über eine Viertelmeile (402,34 m) oder eine Achtelmeile (201,17 m) auf einem speziell präparierten „Dragstrip“ .

Dragster bringen bis zu 8000 PS auf den „Drag Strip“. Die Belastung des Fahrers ist nach Veranstalterangaben mit der eines Astronauten beim Raketenstart vergleichbar.