Audi-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer hat am vergangenen Donnerstag, gegen 4 Uhr, nach einer Verkehrskontrolle versucht zu fliehen. Eine Polizeistreife forderte den Audi-Fahrer zunächst in der Steinachstraße zum Zwecke einer allgemeinen Verkehrskontrolle zum Anhalten auf. Anstatt dem Anhaltesignal zu folgen, schaltete der 21-Jährige die Lichter seines Audi A1 aus und versuchte zu fliehen, so die Polizei in einer Mitteilung. Während der daraufhin erfolgten Verfolgungsfahrt durch Balingen schnitt der Audi-Fahrer unzählige Kurven, überfuhr eine rote Ampel, fuhr falsch in eine Einbahnstraße und beschleunigte seinen Wagen auf bis zu 140 Kilometer die Stunde. Kurze Zeit später konnten die Streifenbeamten den Flüchtigen jedoch stoppen und vorläufig festnehmen. Hierbei stellten die Polizisten beim 21-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem Audi-Fahrer wurde im Krankenhaus Balingen Blut abgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizisten ermitteln nun unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Geschädigte und Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07433/2640 zu melden.