Auch beim Kranzen gilt: Viele Hände, schnelles Ende

Schon seit 15 Jahren ist beim Benzinger Arbeitskreis „Lebendige Gemeinde“ kurz vor dem ersten Adventssonntag das sogenannte Kranzen angesagt. Dabei trifft sich das engagierte Frauenteam um Siglinde Schreiber im ehemaligen Pfarrhaus, um für die benachbarte Pfarrkirche St. Peter und Paul einen großen Adventskranz zu binden.

Hermann Maier hatte schon Tage zuvor aus dem Benzinger Wald frisches Tannengrün angeliefert, das von den Frauen in die richtige Passform geschnitten und mit Bindedraht um den seit vielen Jahren immer wieder verwendeten Rohling aus Stroh geflochten wird.

Neben Siglinde Schreiber sind beim diesjährigen Kranzen Hedi Diebold, Elisabeth Henle, Irmgard Hospach, Ingrid Friedrich, Dietlinde Räffle sowie Manuela Stauss dabei und man merkt sofort, dass das kreative Frauenteam das Kranzbinden nicht zum ersten Mal macht.

„Es ist einfach eine schöne Tradition und macht allen große Freude“, sagt Sprecherin Siglinde Schreiber und ergänzt, dass bei Kaffee und Selbstgebackenem das Kranzen leicht von der Hand geht und selbstverständlich immer auch noch genügend Zeit für „Schwätzle“ sei.

Wolfgang Gaiser ist ebenfalls mit dabei und bringt die Halterungen für die vier großen Adventskerzen am geschmiedeten Kranzträger wieder auf Vordermann. Da der Vorrat an grünem Reisig auch in diesem Jahr wieder sehr großzügig ausgefallen ist, bleibt noch genügend Tannenreisig übrig, mit dem die Frauen quasi nebenher ihre deutlich kleineren Kränze für zu Hause binden können.

Bei so viel Engagement gilt auch in diesem Fall das Sprichwort „Viele Hände, schnelles Ende“ und so sind sich alle sicher, dass am ersten Adventssonntag auch die erste Kerze am großen und festlich geschmückten Adventskranz vor dem Hochaltar in der Kirche entzündet werden kann.

Siglinde Schreiber wird zudem im Advent einen kleinen Ort der Besinnung in der Pfarrkirche einrichten. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, mit täglich wechselnden Bildern und Texten in der vorweihnachtlichen Hektik etwas zur Ruhe zu kommen oder sich einfach eine kleine Auszeit zu gönnen.