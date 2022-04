Arien und Songs aus Oper, Operette und Musical erklingen

Das Johann-Strauss-Festival Ensemble gastiert am Sonntag, 15. Mai, ab 18 Uhr in der Stadthalle Balingen. Im Großen Saal findet dann die „Gala der schönen Stimmen“ statt. Das kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Das Johann-Strauss-Festival-Orchester steht unter der Leitung von Bernhard Wünsch. Mit dabei sind die beiden Solisten, der Tenor Andreas Winkler, Mitglied des Opernhaus Zürich und die Sopranistin Eilika Wünsch. Sie wollen mit Arien und Songs aus Oper, Operette und Musical das Publikum begeistern. Auf dem Programm stehen unter anderem Lehárs „Wolgalied“ oder die „Arie der Violetta“ aus Verdis „La Traviata“ sowie berührende Duette. Bei den Orchesterwerken stehen Walzer und Polkas von Strauss im Mittelpunkt. Als besonderes Juwel taucht der Csárdás von Monti im zweiten Konzertteil auf, heißt es in der Ankündigung weiter.