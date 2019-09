Argentinische Studenten besuchen Hochschule Sigmaringen

Angehende Spieleentwickler der Universidad Nacional de Rafaela in Argentinien haben kürzlich die Hochschule Albstadt-Sigmaringen besucht. Den ganzen Tag über haben sie Einblicke in aktuelle Projekte an den Fakultäten Engineering und Informatik erhalten. „Besonders gut kamen bei den jungen Studierenden die Aktivitäten der Hochschule im Bereich Virtual Reality und Autonome Systeme an“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hochschule. An der Informatik-Fakultät gab es zudem eine kleine Einführung ins Passwort-Knacken, bevor die Besucher aus Argentinien im Labor vieles über die Entwicklung sogenannter Echtzeitsysteme lernten.

Die Vorstellung der Technologiewerkstatt Albstadt mit anschließender Diskussion rundete die Veranstaltung letztlich ab. Den Besuch der Studenten hatte sich auch der stellvertretende Generalkonsul Esteban Andrés Morelli nicht entgehen lassen: Er war dafür aus Frankfurt dazugekommen. Rafaela in Argentinien ist die Partnerstadt von Sigmaringendorf im Landkreis Sigmaringen. Die Studentengruppe stattete während ihres Deutschlandaufenthalts unter anderem auch der Messe Gamescom und dem Games Labor der Technischen Hochschule in Köln einen Besuch ab.