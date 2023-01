Albverein Winterlingen stellt Jahresprogramm vor

Die Ortsgruppe Winterlingen des Schwäbischen Albvereins präsentiert wieder abwechslungsreiche Wanderungen und Aktionen im aktuellen Wander- und Veranstaltungsplan für das Jahr 2023. Getreu dem Motto „Natur-Heimat-Wandern – Angebote für Jung und Alt!“ werden rund 30 Veranstaltungen und Aktionen aufgeführt. Das Programm bietet für jede Altersgruppe und jeden Wandertyp ein entsprechendes Angebot.

Neben den schon traditionellen Angeboten wie der Wanderung am 1. Mai zur Frohnstetter Hütte oder den beliebten Halbtageswanderungen, sind auch wieder eintägige Wandertouren oder eine Winterwanderung im Fackelschein sowie eine Vier-Tages-Wanderfahrt an die Mosel im Plan.

Die Halbtageswanderungen führen auf den Römerturmrundweg Haigerloch, zur Rundwanderung bei Erzingen oder auf historischen Spuren in die Fuhrmannstadt Mengen. Daneben gibt es auch attraktive Tagestouren, so ist z.B. die Grabkapelle auf dem Württemberg ein Ziel der Wanderer. Besonders an Familien richten sich die Osterhasenwanderung im April und die herbstliche Taschenlampenwanderung mit Abschluss am Lagerfeuer im Oktober.

In Kooperation mit der Ortsgruppe Bitz unternimmt man gemeinsame Tagesunternehmungen. Zusammen geht es vom 26. bis 29. Mai auf Wanderfahrt an die Mosel mit zwei Wanderetappen des Moselsteigs. Anmeldeschluss hierfür ist der 31. Januar. Um dabei zu sein, muss man kein Mitglied sein. Den achten Schwäbischen Albvereinstag auf dem Cannstatter Wasen besucht man ebenfalls.

Im Naturschutz ist die Ortsgruppe ebenfalls aktiv. Neben der Unterhaltung und Pflege der Wanderwege und der Sitzbänke sind Arbeitseinsätze an den zahlreichen Obstbäumen, die die Ortsgruppe Winterlingen mitbetreut, geplant. Im Herbst soll dann wieder mit der Mobilen Moste leckerer heimischer Saft gepresst werden.

Gepflegt wird auch die heimische Schwäbische Mundart. In Kooperation mit der Winterlinger Kleinkunstbühne K3 wird es im November einen Mundartabend mit Frau Nägele und ihrem Programm „Do schnallschd ab“ geben.

Die jeweils aktuellsten Hinweise und Vorabinformationen zu Wanderungen und Veranstaltungen sowie Bilder und Berichte zu den durchgeführten Veranstaltungen und natürlich den neuen Wander- und Veranstaltungsplan 2023 sind im Internet unter www.winterlingen.albverein.eu zu finden.

Der Vorsitzende Bodo Erath erteilt unter Tel.07434/936531 oder Email albverein-winterlingen@t-online.de gerne Auskünfte zum Programm und zur OG Winterlingen.