Albstädterin nimmt an der Sendung „Die Höhle der Löwen“ teil

Die Albstädterin Lara Schuhwerk ist am 22. März bei der Sendung „Die Höhle der Löwen” zu sehen. Sie stellt laut Pressemitteilung ihr Start-up Beneto Foods den fünf Investoren vor.

In der Show geht es darum, Unternehmern ein Konzept vorzustellen, mit dem die jeweiligen Kandidaten den Markt erobern wollen. In der Jury sitzen: Green-Tech-Investor Nico Rosberg, Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Konzernchef Nils Glagau, Beauty-Expertin Judith Williams, Medienmogul Georg Kofler, Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer und Handelsprofi Ralf Dümmel.

Die 28-jährige Albstädterin präsentiert den sogenannten Löwen ihr Start-up Beneto Foods: eine Pasta, die Insektenmehl enthält. Sie möchte damit eine nachhaltige Proteinquelle schaffen, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die Bevölkerungsanzahl der Menschen soll auf zehn Milliarden anwachsen: „Wie soll man diese ganzen Menschen nachhaltig ernähren und mit lebensnotwendigen Proteinen versorgen, ohne die eigene Lebensgrundlage zu zerstören?”, fragte sich die Gründerin. So begann sie nach alternativen Proteinquellen zu recherchieren und ist bei einem Insekt fündig geworden. „Grillen enthalten 50 Prozent mehr Protein als Hühner- oder Rinderfleisch, 15 Prozent mehr Eisen als Spinat und genauso viel Vitamin B 12 wie beispielsweise Fisch. Außerdem erzeugen Grillen 100 Mal weniger CO2-Emissionen und verbrauchen 2000 Mal weniger Wasser als Rinder, um die doppelte Menge an Protein zu erzeugen“, informiert Schuhwerk. Mit Beneto Foods entwickelt, produziert und vertreibt sie damit proteinreiche Lebensmittel auf Basis von Grillenmehl. Ihr erstes Produkt ist die Beneto Pasta, die vier Mal mehr Protein enthalten soll als herkömmliche Pasta und aus Dinkelgrieß, 15 Prozent Grille und Erbse besteht. Für die Weiterentwicklung neuer Produkte benötigt die Gründerin 80 000 Euro, die sie sich durch die Teilnahme an der Sendung erhofft. Sie bietet dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile an, quasi als Absicherung.