Albstädter Krankenhaus bekommt neues Lungenzentrum

Zwei neue Spezialisten verstärken das Ärzteteam im Albstädter Krankenhaus des Zollernalb-Klinikums, das damit über ein Lungenzentrum verfügt: Seit Januar leitet Dr. Hans-Joachim Eisele die Klinik für Pneumologie, seit Februar erweitert Dr. Stefan Limmer das Leistungsspektrum mit der Klinik für Thoraxchirurgie.

Wie die Betreibergesellschaft des Krankenhauses mitteilt, sollen die Patienten im Lungenzentrum ganzheitlich, wenn nötig langfristig und wohnortnah versorgt werden. „Mit der Erweiterung des Spektrums und der Erneuerung der Untersuchungsräume in der Endoskopie ist eine Rundum-Diagnostik und -Behandlung möglich“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. „Außerdem freuen wir uns über eine enge Zusammenarbeit auch in diesem neuen Bereich mit dem Universitätsklinikum in Tübingen.“

Die Lungenmedizin habe in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wie der vorsitzende Geschäftsführer Dr. Gerhard Hinger in der Mitteilung erläutert, war die Gründung des Lungenzentrums aus seiner Sicht notwendig, um den „weißen Fleck“ auf der Landkarte abdecken zu können. Damit ist die regionale Versorgung von Patienten mit einer Lungenerkrankung gemeint, die bisher lange Wege auf sich nehmen mussten, um fachspezifisch behandelt zu werden. Jetzt werde eine Station für das Lungenzentrum etabliert, die beide Schwerpunkte vereint. Damit übernehme ein spezialisiertes Team die ganzheitliche Versorgung unter einem Dach und decke den Versorgungsbedarf ab.

Die Arbeit im Lungenzentrum am Standort Albstadt ist bereits angelaufen. Hans-Joachim Eisele habe bereits wertvolle Erfahrungen im Bereich der Etablierung neuer Lungenzentren gesammelt, heißt es in der Pressemitteilung. In seiner letzten Position als Chefarzt im Klinikum Rummelsberg habe er seine Fachkunde erweitert und die Schwerpunkte im Bereich chronisch obstruktiver Erkrankungen, Allergien, Lungenentzündungen und Tumorerkrankungen ausgebaut.

Stefan Limmer blickt auf jahrzehntelange Erfahrung in seinem Fachgebiet zurück, zuletzt als Chefarzt im Klinikum in Weingarten und Nürnberg. Die Lungenchirurgie beinhaltet ein breites Spektrum, das sich mit Erkrankungen der Brusthöhle, mit der Prävention und Diagnostik sowie der postoperativen Behandlung chirurgischer Erkrankungen und Fehlbildungen der Lunge, des Brustfells, des Bronchialsystems oder der Thoraxwand beschäftigt. Spezialist ist Stefan Limmer für minimalinvasive Operationen.