Albstadt rechnet mit vielen Wintersportlern

Am kommenden Wochenende ist, auf Grund der derzeit weiterhin herrschenden Schneelage, mit einer starken Frequentierung der Loipen, Winterwanderwege und damit auch der Parkplätze in Albstadt zu rechnen. Die aktuelle Corona-Verordnung schränkt den Tages-Tourismus in Baden-Württemberg weiterhin nicht ein, heißt es in einer Pressemeldung.

Rückblickend auf vergangenes Wochenende waren, mit Blick auf die Gesamtstadt, zwar viele touristische Parkplätze belegt, allerdings nicht in chaotischem Ausmaß. Hotspots waren zweifelsohne Burgfelden und Onstmettingen, in denen es zu verkehrswidrigem Parken und Problemen in der Verkehrsabwicklung kam. Eine Sperrung der Winterwanderwege und Loipen in Albstadt ist, Stand jetzt, weiterhin nicht vorgesehen, da dies vor allen Dingen zum größten Teil Einheimische hart treffen würde.

Um das erwartet hohe Verkehrsaufkommen an den touristischen Parkplätzen am kommenden Wochenende trotzdem zu steuern, werden die bereits bestehenden Maßnahmen weiterhin verfolgt und teilweise verschärft. Darauf einigten sich das Kulturamt und das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Albstadt mit der Polizei Albstadt.

Als vorbeugende Maßnahme wird der Parkplatz Degerfeld/Flugplatz zwischen Neuweiler und Bitz vergrößert. Entsprechende Hinweisschilder leiten die Langläufer zum erweiterten Parkplatz am Degerfeld.

Die Polizei Albstadt fährt an sämtlichen touristischen Parkplätzen erneut verstärkt Streife. Neigt sich die Kapazitätsgrenze einzelner Parkplätze dem Ende zu, wird eine Meldung über die Verkehrsnachrichten im Rundfunk abgesetzt. Zeitgleich wird dies auf den Social-Media-Kanälen der Stadtverwaltung Albstadt im Rahmen eines Parkplatz-Update publiziert. (Facebook: Albstadt Tourismus oder Stadtverwaltung Albstadt/Instagram: albstadttourismus oder stadtalbstadt).

An den Hotspots in Onstmettingen und Burgfelden werden die Vorkehrungen verschärft. Zeichnet sich hier eine Auslastung der Parkmöglichkeiten ab, werden die Zufahrtsstraßen nach Burgfelden, in Onstmettingen Richtung Raichberg sowie Richtung Schneckenbuckel mit Halbschranken gesperrt. An den Absperrungen werden am Samstag Einsatzkräfte der Polizei Albstadt und des Amts für öffentliche Ordnung eingesetzt. Am Sonntag sind Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums aus Göppingen an den Halbschranken positioniert. Die Zufahrt ist dann nur noch für Anwohner und deren Besucher erlaubt.

Zusätzlich werden, im Falle einer Sperrung, an den Zufahrtsstraßen nach Onstmettingen und Burgfelden große Hinweisschilder angebracht. Diese weisen vorbeifahrende Autos bereits weit vor der Absperrung unmissverständlich darauf hin, dass die entsprechenden Parkplätze belegt und zu meiden sind.

„Wir sind uns des hohen Verkehrsaufkommens, vor allen Dingen an den Hotspots, bewusst. Der Unmut der direkten Anwohner ist ebenfalls nachvollziehbar. Dennoch möchte ich um ein faires und respektvolles Miteinander, auch in den Sozialen Medien, bitten“, wird Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in einer Pressemeldung zitiert.

Die Verwaltung könne aber nicht sämtliche Zufahrtsstraßen nach Albstadt sperren und von der Außenwelt abschneiden. Auch könne die Albstädter Polizei die Parksituation nur im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten überwachen, muss aber auch weiteren Anliegen der Bürger gerecht werden.

„Wir befinden uns aktuell in einer absoluten Ausnahmesituation, in der der Winter-Tourismus als Freizeitbeschäftigung alternativlos ist“, sagt Konzelmann. Solange der Bewegungsradius der Menschen nicht vom Land Baden-Württemberg eingeschränkt werde, könne niemandem verboten werden, nach Albstadt zu kommen.

„Ich betone nochmals, dass eine Komplettsperrung der touristischen Angebote in unserem Umkreis auch die Albstädter mit voller Wucht treffen würde. Das wollen wir nach wie vor vermeiden“, so Konzelmann.