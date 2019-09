Albstadt-Challenge verzeichnet einen Teilnehmerrekord

Bei der fünften Auflage der Albstadt-Challenge am Samstag in Pfeffingen ist ein neuer Rekord aufgestellt worden: 415 Teilnehmer gingen die 60 Kilometer an, 295 schafften die gesamte Strecke. Pascal Probeil siegte mit fünf Stunden und 47 Minuten. Veranstaltet wurde das Lauf- und Wander-Event vom Förderverein des FC Pfeffingen.

Beim Einlauf ins Ziel hatten die Teilnehmer Enormes geleistet. Viele von ihnen verwiesen auf die hohen Temperaturen: Waren die ersten Stunden am frühen Samstagmorgen noch ideal, kletterten die Werte schon um die Mittagszeit nahe an die 30 Grad. „Wir wollen unsere Grenzen austesten“, sagte Teilnehmerin Stephanie Schweizer aus Margrethausen, die ebenso mit dabei war wie Sandra Fritz aus Ebingen. Beide Frauen gingen bei der Albstadt-Challenge zum ersten Mal an den Start. Das Gleiche galt für Christine und Jürgen Pfeffer aus Trillfingen. „Mein Mann war krank und ist geheilt“, sagte sie. „Gemeinsam haben wir das durchgestanden und geschafft, so schaffen wir auch diese 60 Kilometer.“

Bergab auf der Überholspur

Voller Elan waren die „Turboschnecken“ Regine Beck und Annette Erne aus Burgfelden mit Diana Henne aus Ebingen. Bergauf seien sie zwar Schnecken, aber bergab würden sie nur noch überholen, erzählten sie lachend vor dem Start. „Mein Ziel ist eine Zeit unter zehn Stunden“, sagte der Pfeffinger Holger Aßmann, der bei der Veranstaltung ebenfalls zum ersten Mal mit dabei war.

„Es ist eine Super-Sache, was der Förderverein aus einer Idee heraus 2015 auf die Füße gestellt hat“, sagte Pfeffingens Ortsvorsteher Roland Merz. Pünktlich um 6 Uhr schickte er bei 16 Grad das große Feld mit dem Startschuss auf die lange Reise. Vom Start aus schlängelte sich ein langer, bunter Lindwurm wenige Minuten später das Zick-Zack-Wegle hoch in Richtung Burgfelder Böllat. Dort genossen die meisten Teilnehmer den Blick in Richtung Balingen sowie bei einem starken Wind einen herrlichen Sonnenaufgang.

Von Laufen aus war der Aufstieg zum Gräbelesberg eine weitere Herausforderung. Über die Hossinger Leiter war bei der Festhalle Lautlingen nach 18 Kilometern die erste Verpflegungsstation erreicht. Frisch gestärkt ging es an die Aufstiege zum Mahlesfelsen und die steile Hukelturensteige gegenüber zum Galgenfelsen als weitere große Herausforderungen an diesem immer heißer werdenden Samstag.

Beim Ebinger Waldheim, der zweiten Verpflegungsstation, war die Hälfte zurückgelegt. Über die längste Teiletappe mit schönen Ausblicken auf Truchtelfingen und Tailfingen gelangten die Teilnehmer zum Hundshäusle zur dritten Stärkung. Markante Punkte auf Onstmettinger Gemarkung waren Hangender Stein, Backofenfelsen und Zellerhorn. Das Lifthaus im Ruchtal bildete die vierte Verpflegungsstation. Von dort aus führte die Schlussetappe vorbei am Zitterhof nach Pfeffingen.

Deutlicher Abstand zum Zweiten

Nach fünf Stunden und 47 Minuten, der bisher schnellsten Zeit bei der Challenge, kam Pascal Brobeil ins Ziel. Mit deutlichem Abstand folgte Mats Herl nach sechs Stunden und 37 Minuten vor Frank Keppner mit sieben Stunden und 16 Minuten. Schnellste Frau war Johanna Kreutzer, die nach acht Stunden und 33 Minuten einlief. Ingrid Schmid benötigte genau neun Stunden (Rang 15), acht Minuten nach ihr kam Anette Schober (Platz 19) ins Ziel.

Bis 21 Uhr, diese Zeit war festgesetzt, erreichten 295 Teilnehmer – so viele wie noch nie – das Ziel in der Ortsmitte, wo der FC Pfeffingen sein Sommerfest abhielt. Auch in diesem Jahr gab es viel Lob und höchste Anerkennung für den ausrichtenden Förderverein um den Vorsitzenden Gerd Bitzer: nicht nur für eine erneut perfekte Organisation, sondern auch für den Shuttle-Service mit insgesamt 35 Helfern.