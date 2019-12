Adventskonzert zieht hunderte Zuhörer in die Kirche

„Mache dich auf und werde Licht“ lautete der Titel für das Adventskonzert des Chors „cantus iuvenis“ in der evangelischen Kirche in Winterlingen. Tatsächlich machten sich mehrere hundert Zuschauer auf in die Kirche. Die Zuschauerränge im Hauptbereich der Kirche waren so voll, dass sogar Pfarrer Ernst Nestele nur noch einen Stehplatz bekam.

Auch die drei Chöre mit rund 60 Chorsängern traten in stärkerer Besetzung als bislang auf. Hierfür sorgte neben dem Erwachsenenchor „cantus iuvenis“ unter der Gesamtleitung von Oliver Geiger auch der Nachwuchs aus den Reihen des Kinderchors „cantolino“ sowie des Jugendchors „cantovenale“ unter der Leitung von Britta Neher und Lisa Nädelin. Mit „Wir sagen euch an den lieben Advent“, „Maria durch ein Dornwald ging“, „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ kamen gleich vier evangelische Gemeindelieder zum Einsatz. Zur Begrüßung sangen alle Chöre gemeinsam getreu des Titelthemas „Mache dich auf und werde Licht“. Als Zugabe traten die Ehrenamtlichen erneut zusammen mit „Feliz Navidad“ auf. Zwischen diesen und den weiteren Liedern sowie einem Orgelstück des Kirchenmusikers Oliver Geiger und einem Sologesang von Britta Neher und Angelika Brandt traten einzelne Vertreter des Chors ans Mikrofon. Sie trugen besinnliche Texte und Sprüche vor. In der Adventszeit könnten Menschen ihre Herzen öffnen und das Warten und Erwarten neu einüben, so die Botschaft. Selbst Sorgen und Nöte des Alltags könnten im Licht und in der Liebe Gottes untergehen.

„Cantus iuvenis“-Vorsitzende und Kirchengemeinderätin Angelika Brandt bedankte sich bei allen Chorsängern und bei allen Kindern und Jugendlichen für deren großes Engagement. An das Publikum gerichtet gestand Brandt: „Ich bin völlig überwältigt, dass Sie uns so zahlreich gefolgt sind. Das bedeutet mir besonders viel. Denn hier ist meine Heimat, hier singe ich am liebsten.“