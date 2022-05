Abwasserverband Scher-Lauchert hat getagt

Die Verbandsversammlung des Abwasserverband Scher-Lauchert hat in Benzingen getagt und sich bei einem Ortstermin ein Bild vom Bauprojekt am Retensionsbodenfilter beim Regenüberlaufbecken in Benzingen gemacht. Mit einem Aufwand von rund 200 000 Euro wird ein mit Schilf bewachsenes Becken hergestellt, das künftig das Abwasser, das im Starkregenfall in den Untergrund versickert, biologisch reinigt.

Nachdem der bisherige stellvertretende Verbandsvorsitzende, Bürgermeister Armin Christ aus Veringenstadt, aus seinem Amt ausgeschieden ist, wählte die Verbandsversammlung seinen Nachfolger im Amt des Bürgermeisters von Veringenstadt, Herrn Maik Rautenberg, einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden des Abwasserverband Scher-Lauchert. Seit Bestehen des Verbandes ist jeweils der Bürgermeister der Stadt Veringenstadt auch stellvertretender Verbandsvorsitzender, weil die Sammelkläranlage des Verbandes in Veringendorf steht.

Anschließend wurden verschiedene Bauvorhaben in der Verbandskläranlage und den Regenüberlaufbecken auf den Weg gebracht. Im Einzelnen handelt es sich um Absturzsicherungen am Regenüberlaufbecken Bitz, um die Installation von Mess- und Regeltechnik in den Regenüberlaufbecken Harthausen und Blättringen, eine Änderung am Zulauf der Kläranlage, das Versetzen der Phosphatfällungsanlage, die Optimierung der Schlammbehandlung und die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Klärwerksgebäude, teilte die Gemeinde Bitz mit.

Zum laufenden Neubau des Betriebsgebäudes wurde die Laboreinrichtung beauftragt. Und um diese Gesamtmaßnahme zu finanzieren, wurde einer Kreditaufnahme von rund 1,3 Millionen Euro zugestimmt.

Außerdem hat die Verbandsversammlung die Satzung zur Anpassung der Verbandsumlagesätze nach dem Beitritt der Stadt Hettingen neu beschlossen und die Entschädigungssätze für die ehrenamtlich Tätigen des Verbandes angehoben.