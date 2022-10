Abschlussfeier bei Gühring

Für 19 Auszubildende der Gühring KG ist die Lehrzeit an den Standorten Albstadt und Laiz zu Ende gegangen. Im Rahmen einer kleinen Feier wurden ihnen die Prüfungsurkunden, Zeugnisse und Preise überreicht, teilt die Firma mit.

Als Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen schlossen in Albstadt Daniela Gudelj, Niklas Schäfer, Nadja Steinki, Ludwig Zürger und Ljiljana Lazarin ab. Weitere Industriemechaniker und Industriemechanikerinnen wie Erik Göggel, Balint Juhasz, Nick Mockler und Susanne Schmid vollendeten ihre Ausbildung in Laiz. Nils Knobel und Jonas Rebholz sind nun Mechatroniker. Als Industriekaufleute beenden Hatice Ayguen, Laura Hundsdorff, Larissa Stengel, Clemens Lutz und Moritz Stehle ihre Ausbildung. Tobias Graf und Leon Grolig sind nun Fachinformatiker für Systemintegration. Hanna Pfister schloss ihre Ausbildung als Kauffrau im E-Commerce ab.

Gühring ist einer der führenden Hersteller von rotierenden Präzisionswerkzeugen für die Metallzerspanung. Mit über 8000 Mitarbeitern weltweit, davon rund 4000 in Deutschland, entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen an über 70 Produktionsstandorten in 48 Ländern Zerspanungswerkzeuge.