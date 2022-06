Aboprogramm der Stadthalle Balingen weckt Lust auf neue Spielzeit

Auf insgesamt 68 Seiten präsentiert die Stadthalle Balingen in ihrer neuen Abo-Broschüre über 70 kulturelle Eigenveranstaltungen der Spielzeit 2022/23. Die Bandbreite in den insgesamt sieben Abonnement-Reihen ist sehr breit gefächert und reicht vom zeitkritischen Theatergastspiel über Musicals, Opern, Tanz, Konzerte, Kindertheaterproduktionen, Kabarett und Comedy bis hin zu einem außergewöhnlichen Fußballkonzert mit einem Stummfilmpianisten.

Die Abo-Broschüre wird in den nächsten Tagen an die Abonnenten auf dem Postweg versendet. Darüber hinaus ist sie unter www.stadthalle-balingen.de als Download verfügbar. Neue Abonnements können ab sofort direkt bei der Geschäftsstelle der Stadthalle Balingen persönlich oder unter der Telefonnummer 07433 / 90 08 403 eingezeichnet werden.

Nach zwei Spielzeiten, die von Verlegungen und Absagen geprägt waren, darf sich das Publikum ab Herbst wieder auf internationale Shows freuen, beispielsweise auf die australische Sensation „The Tap Pack“, die japanischen Trommler von „TAO“ oder die „Danceperados of Ireland“. Im Tanz-Abo sind mit den Katalaniern von „Brodas Bro“ und dem aus Rom stammenden eVolution Dance Theater ebenfalls zwei internationale Ensembles vertreten. Bei ihrer Spielplangestaltung hat das Team der Stadthalle Balingen ein Augenmerk darauf gelegt, ihren Gästen auf der einen Seite eine willkommene Abwechslung vom Alltag zu ermöglichen und dennoch aktuelle Themen zu platzieren, die unsere Gesellschaft bewegen.

Die beiden Theaterreihen spiegeln dies mit Ferdinand von Schirachs „Gott“, dem biografischen Schauspiel die „Lehman Brothers“ oder der Komödie „Komplexe Väter“ wieder. Die jüngsten Gäste sowie Familien kommen in der Reihe „Kids Hits“ auf ihre Kosten. Die Wahlreihe „Kleinkunst“ überrascht mit bissigem Kabarett, Musik, eindrucksvollen Vorträgen und sogar einem unterhaltsamen Notfalltraining mit Dr. Lüder Warnken. Den Saisonauftakt macht in diesem Jahr am 25. September die arcademia sinfonica mit dem ersten Abonnementskonzert der dreiteiligen Konzertreihe.

Mit dem Vorverkaufsstart der Abo-Reihen sind auch die ersten Tickets für die Eigenproduktion der Stadthalle Balingen erhältlich. In diesem Jahr stehen am 11., 13. und 15. November insgesamt drei Aufführungen der komischen Oper „Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing auf dem Spielplan. Mit dabei sind wieder internationale Solisten, der Balinger Opernchor, ein Tanzensemble und die arcademia sinfonica.