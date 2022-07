Ab 2023 heben die Drohnen des Zollernalb Klinikums ab

Beim Mitarbeiter-Sommerfest des Zollernalb Klinikums wurde erstmals die neue „Labfly"-Transportdrohne präsentiert. Das berichtet das Zollernalb Klinikum in einer Pressemitteilung. Die Drohne wurde während eines ersten Testflugs inklusive Laborproben vorgestellt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien über alle relevanten Fakten informiert worden.

Der Aufsichtsrat des Zollernalb Klinikums hat „grünes Licht" für das Projekt gegeben, so dass in Zukunft die Drohnen der Firma DiAvEn UG mit Laborproben zwischen dem Standort Albstadt und dem Zentrallabor in Balingen unterwegs sein können.

„Mit dieser modernen Transportlösung bietet das Zollernalb Klinikum eine zukunftsweisende und umweltfreundliche Alternative. Durch den kostengünstigeren Einsatz von Drohnen kann die Transportzeit für besonders zeitkritische Proben zwischen den beiden Standorten wesentlich verkürzt werden", so Wolfgang Beck, Abteilungsleiter für Bau und Technik am Zollernalb Klinikum.

Um die Drohnen in Betrieb zu nehmen, müssen verschiedene Phasen durchlaufen werden. Die erste Testphase diene zur Erprobung des Betriebsprozesses und der Flugroute. Bei der Flugroutenplanung müssten vor allem örtliche Gegebenheiten speziell durch die Berge und Bebauung beachtet werden. Diese Phase dauere zirka vier Monate und werde von der Firma DiAvEn UG begleitet.

In der zweiten Phase werden die Abläufe mit den Ergebnissen der Testphase von Mitarbeitern der Firma DiAvEn UG und von Mitarbeitern des Zollernalb Klinikums gemeinsam durchgeführt. Ab dem 01. März 2023 sollen dann vier Drohnen im Routinebetrieb zehn Flüge pro Tag durchführen.

Die eingesetzten Drohnen haben eine Reichweite von zirka 30 Kilometern. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern und einer Nutzlast von 1000 Gramm sei die Drohne eine nachhaltige Lösung, um zeitkritische Lasten zu transportieren, berichtet das Zollernalb Klinikum. Der Nutzraum ist isoliert und schützt die Proben somit vor Hitze und Regen. Um die Kapsel vor unautorisierten Personen zu schützen, kann diese nur mit einer entsprechenden App geöffnet werden.