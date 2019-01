90 Teilnehmer spielen um Tennis-Bezirkstitel

Mehr als 90 Teilnehmer haben zu den Hallenmeisterschaften des Tennisbezirks Neckar/Alb in Balingen gemeldet. Sie beginnen am Samstag ab 9.30 Uhr und enden eine Woche später am Sonntag mit den Halbfinal- und Finalspielen.

Insgesamt 50 Spieler haben für die A-Klasse der Herren gemeldet. Absoluter Titelfavorit ist die Nummer eins des TC Tübingen, Ivan Gomez Mantilla. Er ist derzeit die Nummer 106 in Deutschland und hat in den vergangenen Jahren einige Circuits gewonnen. Die Nummer zwei des Turniers ist Jungsenior Thomas Seegis, der Spitzenspieler des TC Baiersbronn ist und noch locker mit den Jüngeren mithalten kann. Dies versuchen auch zwei weitere Senioren, die in der Regionalliga des TC Rottweil an vorderster Front stehen, nämlich Stephan Pfau und Sven Mayer, die an den Positionen sechs und sieben gesetzt sind.

Zwei starke Aktive sind mit Aaron Stahl (Tübingen) und David Romahn (Spaichingen) auf den Setzplätzen drei und vier aufgeführt. Insgesamt wurden im Feld 16 Spieler entsprechend ihrer Leistungsklasse gesetzt. Es sind spannende Matches zu erwarten.

Die A-Klasse der Damen hat ihre Nummer eins in Alessa Maier (Hechingen), der Nummer 330 in Deutschland. Ihren Sieg verhindern wollen die Neu-Tübingerin Tara Reutter sowie die beiden Spaichingerinnen Kerstin Baltzer und Romy Büsing. Zudem warten einige junge Spielerinnen auf ihre Chance.

Die B-Klasse der Herren und Damen ist wie üblich ein Stelldichein von jungen Nachwuchsleuten. Vorhersagen sind hier kaum möglich.