86-Jährige stirbt bei Unfall nahe Ebingen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag auf der Landesstraße 448 zwischen Albstadt-Ebingen und Bitz ist eine Autofahrerin gestorben. Darüber informiert die Polizei. Die 86-Jährige befuhr gegen 14.50 Uhr mit ihrem Fiat Panda einen landwirtschaftlichen Verbindungsweg vom Kritterhof kommend und bog an der Einmündung zur L 448 nach links in Fahrtrichtung Bitz ab. Dabei kollidierte sie mit der vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Fahrerin eines Fiat Punto, die sich leichte Verletzungen zuzog.

Kradfahrer verletzt sich schwer

Ein 35-jähriger Krad-Lenker fuhr hinter dem Fiat Punto und konnte nicht mehr ausweichen, weshalb er ebenfalls stürzte und sich schwer verletzte. Die Unfallverursacherin wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb. Sowohl die 22-Jährige als auch der 35-Jährige kamen in umliegende Krankenhäuser. An den drei beteiligten Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Schaden in Höhe von circa 14 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die L 448 zwischen Ebingen und Bitz bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt.