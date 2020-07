80-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer kam am Samstagnachmittag auf der Landesstraße L 385 bei Stetten unter Holstein bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Laut Polizei war der 80-Jährige gegen 14.38 Uhr auf dem Radweg von Melchingen kommend in Richtung Stetten unter Holstein unterwegs. An der Kreuzung zur L 385 wollte er diese offenbar passieren, um im weiteren Verlauf dem weiterführenden Radweg zu folgen. Ohne anzuhalten fuhr er in den Kreuzungsbereich der Landesstraße und übersah dabei ein von rechts heranfahrendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Obwohl die 57-jährige Fahrerin des Fords sofort versuchte auszuweichen, kam es zu einem heftigen Zusammenprall. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der 80-Jährige laut Polizei aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 57-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. Auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Sachverständiger waren im Einsatz. Die Straße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 17.30 Uhr voll gesperrt.