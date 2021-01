76-Jährige verursacht Verkehrsunfall

Ein Sachschaden von rund 9000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Einmündung Ebinger-/ Friedrichstraße entstanden. Das teilt die Polizei nun mit. Die 76-jährige Fahrerin eines VW Golf war gegen 9.20 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Ebinger Straße unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Renault Kangoo einer 51-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Ihr Golf wurde dabei noch auf einen verkehrsbedingt an der Einmündung wartenden BMW eines 34-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Kangoo war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.