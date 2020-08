74-Jähriger bringt Radlerin zu Fall und bestreitet Vorfall vor Gericht

Julia Jäger fährt mit einem großem Traktor über eine Wiese und schichtet mit einem Schwader das Heu in Reihen auf. Zusehen können ihr dabei die 26 000 Menschen, die ihr auf Instagram folgen. Sie gibt in dem Sozialen Netzwerk Einblicke in ihren Alltag als junge Frau, die in einer Männerdomäne arbeitet.

Die 21-Jährige arbeitet auf dem Betrieb ihrer Eltern in Leibertingen mit, das ist aber nur Freizeitbeschäftigung. Die meiste Zeit des Tages arbeitet sie als landwirtschaftliche Betriebshelferin auf verschiedenen Höfen in der Region.