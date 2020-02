60-Jähriger greift Menschen mit Benzin an

Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen ermitteln gegen einen 60-jährigen Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und versuchter schwerer Brandstiftung, wird in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich von der Polizei festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, ein Lokal in Hechingen, aus dem er kurz zuvor vom Gastwirt verwiesen wurde, weil er stark betrunken war. Hierbei soll er mittels einer mitgeführten Plastikflasche mehrfach Benzin im Gastraum verspritzt und die Flasche dabei auch gezielt auf den Gastwirt gerichtet haben. Noch bevor er die Flüssigkeit entzünden konnte, überwältigten ihn zwei Gäste und der Wirt, danach schoben sie den 60-Jährigen aus dem Gastraum. Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnte der flüchtig gegangene Mann vor seiner Wohnung widerstandslos durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen bereits dem Haftrichter vorgeführt.