57-Jähriger sticht auf Ex-Freundin ein

Wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 57- jährigen österreichischen Staatsangehörigen zum Schwurgericht des Landgerichts Hechingen erhoben.

Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen, am Mittag des 22. Novembers auf dem Parkplatz eines Hotel-Restaurants in Hechingen mehrfach auf seine ehemalige Lebensgefährtin eingestochen zu haben, als beide im Auto des Beschuldigten saßen. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft konnte sich der Beschuldigte – nach einer letzten Aussprache am Tattag – nicht mit der Trennung von seiner ehemaligen Lebensgefährtin abfinden und entschloss sich daher zur Tötung mittels eines im Seitenfachs der Fahrertüre verwahrten Messers. Die 56-jährige Geschädigte, die nicht mit einem Angriff auf ihr Leben rechnete, erlitt durch die Messerstiche drei Stichwunden im Hals- bzw. Hinterhauptbereich. Außerdem trug sie von der Abwehr des Messers mehrere Schnittverletzungen an der linken Hand davon.

Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale der Heimtücke sowie der niedrigen Beweggründe als erfüllt an, weshalb Anklage wegen versuchten Mordes erhoben wurde. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Während der Geschädigten ebenfalls ein Vergehen der gefährlichen Körperverletzung zur Last gelegt wurde, nachdem sie dem Angeschuldigten während der Tat mit demselben Messer auch zwei Stiche in den linken Oberschenkel versetzt hatte, wurde das Ermittlungsverfahren wegen hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Geschädigte, welche die Tat auf ihrer Flucht vor dem Beschuldigte und während eines Gerangels um das Tatmesser beging, insoweit aus Notwehr handelte.