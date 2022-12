50 Berufsberater informieren sich über Studienangebot der Hochschule

Am vierten Informationstag für Berufsberater an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben sich mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über das Studienangebot an beiden Standorten informiert (Hochschule Albstadt-Sigmaringen/Corinna Korinth). Das Ziel der Veranstaltung besteht darin, dass sie dieses Wissen in ihren Beratungsgesprächen in den regionalen Agenturen für Arbeit an potenzielle Studierende weitergeben. „So eine große Resonanz dieser wichtigen Multiplikatoren hatten wir noch nie“, sagt Prof. Dr. Markus Lehmann, Prodekan der Fakultät Life Sciences, der den Tag organisiert hat. In der Tat waren die Teilnehmenden aus ganz Baden-Württemberg nach Sigmaringen gekommen, von Lörrach bis Tauberbischofsheim. Markus Lehmann stellte zunächst die Hochschule vor und ging auf die verschiedenen Studienmodelle und Orientierungsangebote ein. Anschließend informierten zahlreiche Professorinnen und Professoren über die insgesamt 16 Bachelorstudiengänge der Hochschule.