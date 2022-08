20 000 Euro für das Zentrum für junge Menschen

Der Stuttgarter Verein STAR CARE e.V. spendet rund 20 000 Euro für Kinder mit Behinderungen an den diakonischen Träger Mariaberg e.V. in Gammertingen. Die Summe fließt laut Mitteilung zweckgebunden in das „Zentrum für junge Menschen“ in Albstadt-Ebingen.

In Albstadt-Ebingen wurde bereits im Jahr 2010 ein Angebot zur Behandlung von jungen Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Tagesklinik des Mariaberger Fachkrankenhauses in der Kastanienstraße geschaffen. Dieses wohnortnahe Angebot wurde 2021 durch den Neubau eines Zentrums für junge Menschen auf dem Eckgrundstück Schillerstraße/Kastanienstraße erweitert. Es entstanden Räumlichkeiten für Therapeutische und Sozialtherapeutische Wohngruppen, Schulräume für das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum Mariaberg (SBBZ) sowie Behandlungsräume für die Tagesklinik.

Die Angebote richten sich an Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr mit seelischen Problemen und psychischen Erkrankungen. Grundsätzlich werden alle vorkommenden Störungsbilder behandelt und differenzierte Therapieangebote vorgehalten. Von der Spende konnten die Boulderwand auf dem Bewegungsdach und ein Klettergerüst finanziert werden sowie mehrere Kletterausrüstungen und Fahrzeuge wie zum Beispiel Pedalos, mit denen Gleichgewicht und Koordination trainiert werden.

Für die Kinder und Jugendlichen sei es sehr wichtig in Bewegung zu kommen, sich spielerisch auszutoben, Grenzen auszuprobieren, im Spiel aber auch das Einhalten von Regeln zu erlernen. Grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten müssten aufgrund der psychischen Erkrankungen der Kinder und Jugendlichen häufig langfristig eingeübt und wiederholt werden. Bewegungsmöglichkeiten sind ein wichtiger Bestandteil der therapeutischen und pädagogischen Arbeit und unterstützten diese.