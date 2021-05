Öffnung des Winterlinger Naturfreibads noch ungewiss

Nachdem die Badesaison im vergangenen Jahr in dem großen etwa 10 000 Quadratmeter umfassenden Naturfreibad an der Winterlinger Hermann-Frey-Straße coronabedingt komplett ausfallen musste, fragen sich viele, ob und wann das Freibad in diesem Jahr öffnen kann.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Manfred Maier zur Öffnung des Winterlinger Naturfreibades in diesem Sommer erklärte Bürgermeister Michael Maier bei der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung, dass die Saison normalerweise zum 1. Juni beginne. Wegen der nach wie vor hohen Corona-Inzidenzzahlen im Landkreis sei dieser Termin jedoch auch in diesem Jahr nicht möglich.

Die aktuelle Planung, so der Bürgermeister, sei auf eine Öffnungsmöglichkeit zum 1. Juli ausgerichtet, wobei auch dieser Termin noch mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren bezüglich der Entwicklung der Inzidenzzahlen sowie der dann geltenden Hygiene- und Abstandsregeln belastet sei. Es könne daher zum jetzigen Zeitpunkt leider noch kein fester Termin für einen Start der Winterlinger Freibadsaison genannt werden, erläuterte der Bürgermeister mit Bedauern.

Trotz Kurzarbeit des Bäderpersonals würden jedoch Vorbereitungen getroffen, dass das beliebte Winterlinger Freibad im Laufe des Sommers relativ kurzfristig geöffnet werden könnte, sobald die Rahmenbedingungen passen. Bürgermeister Michael Maier betonte an dieser Stelle, dass eine Öffnung jedoch nicht von der Verwaltung, sondern letztlich vom Gemeinderat entschieden werde.