Jubiläum: 50 Mal beim Blutritt in Weingarten dabei

Karl-Josef Birkhofer aus Wolfartsweiler hat am Freitag zum 50. Mal am Blutritt in Weingarten teilgenommen. Hansjörg Mutschler überreichte dem ihm die Auszeichnung und würdigte seine Arbeit und sein Engagement für die Blutreitergruppe Kloster Sießen. Bereits als 16-jähriger ging Karl-Josef Birkhofer im Jahre 1966 mit seinem eigenen Pferd zum ersten Mal zum Blutritt nach Weingarten. Früher spannte Birkhofer sogar am Feiertag Christi Himmelfahrt die Pferde ein und fuhr damit nach Weingarten. Nur zweimal konnte er den Bluttritt als Reiter nicht besuchen. Im Jahre 2005 übernahm Karl Josef Birkhofer als Nachfolger von Georg Bosch das Amt des Gruppenführers der Blutreitergruppe Kloster Sießen, welches er bis heute inne hat.