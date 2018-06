14 neue Bauplätze für Wolfartsweiler

Die Bauarbeiten für das neue Baugebiet Steinriesäcker 2 in Wolfartsweiler haben begonnen. 14 Bauplätze wird in diesem Gebiet in Wolfartsweiler bald geben. Viele Familien hoffen nun, einen Bauplatz kaufen zu können.

„Was lange währt wird endlich gut.“ So hat Bürgermeisterin Doris Schröter das lange Ringen um das Baugebiet Steinriesäcker 2 in Wolfartsweiler beim der Erschließung am Dienstagnachmittag bezeichnet.

Bereits im August 1994 wurde der Grundstein für dieses Baugebiet durch den Aufstellungsbeschluss und die Anordnung der gesetzlichen Umlegung gelegt. Der Bebauungsplan durchlief anschließend mehrere Änderungen. Die letzte Änderung des Bebauungsplans ist am 13. Juli 2017 rechtskräftig geworden. Auf Grundlage dieses Bebauungsplans wird nun die Erschließung des Baugebiets Steinriesäcker 2 in Wolfartsweiler durchgeführt.

Mit Glasfaserleitung

Auf dem 9500 Quadratmeter entstehen 14 neue Bauplätze. Neben den üblichen Erschließungen, die nach den Plänen des Ingenieurbüros Schranz & Co. vom Bauunternehmen Hämmerle, Ochsenhausen, und den Stadtwerken durchgeführt werden, wird das Baugebiet mit Glasfaserleitungen zukunftsweisend für das schnelle Internet fit gemacht.

Die Gesamtkosten für dieses Erschließungsprojekt betragen 520 000 Euro. Wie Wilma Wagner vom Fachbereich Liegenschaften informierte, gibt es eine große Nachfrage für das neue Baugebiet. Dies zeigte auch die rege Beteiligung der Wolfartsweiler Bürger am Spatenstich, darunter auch das junge Ehepaar Ute und Lenz Mutschler, das hofft, bald den Bauplatz kaufen und sich damit den Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können. Auch für Ortsvorsteher Eugen Stork ist dieser Spatenstich ein großer Tag. damit gehe ein jahrzehntelanges Ringen um die Erweiterung des Baugebietes Steinriesäcker zu Ende. Das Angebot an Bauplätzen mit einer modernen Infrastruktur sieht er als eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung der Ortschaften.