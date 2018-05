Winterlinger Realschule bringt die Schulsozialarbeit ans Limit

An der Grund- und Werkrealschule Winterlingen und der Realschule Winterlingen ist seit dem Schuljahresbeginn 2017/2018 Jennifer Wingerter für die Schulsozialarbeit verantwortlich. Die Sozialarbeiterin vom Haus Nazareth berichtet von einem stark gestiegenen Unterstützungsbedarf an der Realschule.

Wingerter kann an der Realschule ein eigens für die Schulsozialarbeit eingerichtetes Büro nutzen. Der Bedarf an Sozialtrainings und Projekten sei deutlich mehr geworden, erläutert sie. Die Stufe fünf werde im Zuge des sanften Übergangs besonders eng begleitet, auch durch Weiterführung des Klassenrats. In den Klassen sechs bis acht fand im vergangenen Jahr wöchentlich eine Kooperation statt. Die Neuntklässler nahmen an einem mehrwöchigen Sozialtraining teil. Streitschlichter wurden ausgebildet, der Klassenrat in einigen Klassen eingeführt. „Wolfs- und Giraffensprache“ als Konzepte der gewaltfreien Kommunikation und pädagogisch gestaltete Ausflüge beschäftigten die Sozialarbeiterin ebenso wie themenspezifische Klassenprojekte.

Themen an der Realschule sind vor allem aber die Suchtprävention und spezielle Problematiken. Der Bedarf an Mediations- und Einzelfallarbeit sei zudem gestiegen. „Was sehr positiv auffällt, ist die hohe Kooperationsbereitschaft von Seiten des Lehrerkollegiums und der Schulleitung“, merkte Wingerter an. Dennoch betrachtet sie die Situation als angespannt: „Die Fallzahlen in der Beratung und der Einzelarbeit sind im Lauf des Schuljahres weiterhin stark gestiegen. Dadurch ist die Grenze der Stelle an der Realschule aus Sicht der Schulsozialarbeit mehr als erreicht“.

An der Grund- und Werkrealschule (GHWRS) hingegen ist die Situation entspannt. Werden einzelne Schüler durch Verhaltensänderungen auffällig, könnten die Sozialarbeiter auch hier im Rahmen der Einzelfallhilfe Unterstützung anbieten. Das scheint aber nicht länger in bisheriger Form gefragt zu sein. Die offiziellen Sprechstunden wurden im vergangenen Jahr mangels Interesse der Schüler komplett abgeschafft. „Wir zeigen dafür mehr Präsenz auf dem Schulhof und direkt durch Klassenprojekte, sodass die Schüler eher auf die Fachkräfte zukommen“, erklärte Wingerter. Die Projekte mit ganzen Schulklassen seien erfolgreich verlaufen. Einerseits wurden Erlebnispädagogik-Projekte nachgefragt, andererseits Sozialtrainings. Der Klassenrat in den Klassen eins bis vier bildete einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt. „Im Bereich der Grundschule verlief die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit sehr positiv und wird immer besser angenommen“, kann Wingerter berichten.