Winterlingens Bürgermeister ist stolz auf den „Coup bei der Ärzteversorgung“

In gut zwei Wochen, am Sonntag, 17. Juni, ist in Winterlingen Bürgermeisterwahl. Michael Maier geht erneut ins Rennen. Der 53-Jährige strebt seine zweite Amtsperiode an. Im Interview mit Volker Schweizer nimmt er Stellung zur bisherigen Arbeit und nennt seine künftigen Aufgaben und Ziele.

Sie treten bei der Bürgermeisterwahl erneut an. Was fasziniert Sie so an diesem Amt?

Michael Maier: Obwohl sich aus meiner Sicht die Rahmenbedingungen für das Amt des Bürgermeisters in den letzten 20 Jahren dank der gesetzlichen Regelungswut und -flut eher zum Negativen verändert haben, ist es nach wie vor einer der schönsten Berufe, den ich mir vorstellen kann. Die Faszination für mich als gelernten Verwaltungsfachmann liegt in den Gestaltungsmöglichkeiten, die man als Bürgermeister hat. Ich kann meine Gemeinde aktiv mit- und weiterentwickeln, fungiere als Ideengeber und kann bei der Vorbereitung und Umsetzung der Gremienbeschlüsse eigene Vorstellungen mit einbringen. Außerdem ist das Aufgabengebiet des Bürgermeisters sehr breitgefächert, was den Arbeitsalltag spannend und nie langweilig macht. Ich weiß nie, was der Tag mit sich bringt – weder an positiven noch negativen Ereignissen oder Erlebnissen. Und wenn man aus der Bevölkerung, die ja hierzulande normalerweise nach dem schwäbischen Motto „et gschompfa isch gnuag globt“ vorgeht, ausnahmsweise mal ein Lob für Dinge, die man angestoßen und umgesetzt hat, bekommt, dann ist das eine tolle Sache, die einen sehr zufrieden macht – so wie ich das in letzter Zeit häufiger hinsichtlich unseres Coups bei der Ärzteversorgung erfahren durfte. Dann weiß man als Schultes, dass sich der Einsatz für die Menschen in der Gemeinde gelohnt hat.

Was waren die kommunalpolitischen Höhepunkte in Ihrer ersten Amtszeit?

Die vergangenen acht Jahre waren für mich durch eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Ortsvorstehern, den Ortschaftsräten und der Verwaltung geprägt, die nicht zuletzt zu einer positiven Wahrnehmung der Gemeinde Winterlingen als „familienfreundliche Kommune“ über die Gemeindegrenzen hinaus geführt hat. Trotz des hohen Investitionsvolumens von rund 16,5 Millionen Euro konnte der Schuldenstand auf circa 1,5 Millionen Euro im Allgemeinhaushalt verringert und die Rücklagenhöhe auf über 2,2 Millionen Euro aufgestockt werden.

Auf welche Maßnahmen sind Sie besonders stolz?

Folgende Maßnahmen möchte ich hervorheben: Einrichtung eines Bürgerbüros im Rathaus; Neubau der integrativen Kindertagesstätte Friedrichstraße sowie Übernahme und Erweiterung des evangelischen Kindergartens Steigleweg; bedarfsgerechter Ausbau des Kleinkinderbetreuungsangebots in allen Kindergärten; umfassende Sanierung und Umgestaltung der Grund- und Werkrealschule Winterlingen zu einer Ganztagesgrundschule; Einführung der Montessori-Pädagogik in der Grundschule Harthausen; Erhalt und Ausbau der Infrastruktur wie die Sanierung des Hallenbades und die Optimierung der Turn- und Festhalle in Winterlingen; Ausbau des Dachgeschosses der Turn- und Festhalle in Harthausen; Erneuerung der Friedhofsmauer in Benzingen, Schaffung von Rasengräbern; Neustrukturierung der Gemeindebücherei; umfangreiche Straßenausbau- und -sanierungsmaßnahmen; Umsetzung der Wohnumfeldmaßnahme „In der Au/ Im Dingele“ in Benzingen; Kauf des Gebäudes Marktstraße 68 und Ausbau des Erdgeschosses der „Alten Schule“ Wilhelmstraße 12 in Winterlingen zur Ansiedlung zweier Hausarztpraxen.

Sollten Sie wiedergewählt werden – was sind die wichtigen Schwerpunkte, die Sie in den nächsten Jahren setzen wollen?

Zuerst einmal ginge es an die Umsetzung bereits beschlossener Projekte wie die altersgerechte Sanierung des Schulhofes der GWRS Winterlingen und die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Harthausen. Die planerische Fortführung und Erschließung des Projektes „Wohnen Ü50“ im Bereich des Naturfreibades liegt mir genauso am Herzen wie die Modernisierung und Energieoptimierung der Turn- und Festhalle Harthausen. Priorität hat für mich auch die Erweiterung der Baugebiete „Riedern“, „Stockäcker“ und „Hägnau“, damit neue Bauplätze für Bauwillige zur Verfügung stehen. Die Nutzung von vorhandenen innerörtlichen Baulücken und leerstehenden, älteren Gebäuden darf jedoch ebenfalls nicht aus den Augen verloren werden. Das gemeindliche Förderprogramm „Ortsmitte beleben“ soll dabei unterstützen. Den begonnenen Ausbau der Breitbandversorgung gilt es im Zuge von notwendigen Straßenausbau- und -sanierungsmaßnahmen genauso weiter voranzutreiben wie die Kanal- und Wasserleitungssanierung. Ganz wichtig ist für mich auch die Fortführung des bedarfsorientierten Ausbaus der Kleinkinderbetreuung. Im Bereich der Realschule müssen Anpassungen der Raumkonzeption an die geänderten Vorgaben des Bildungsplanes mit Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und Sanierung des Schulhofes vorgenommen werden. Das Gewinnen eines Privatinvestors für ein Projekt „Betreutes Wohnen“ steht genauso auf meiner Agenda wie die Modernisierung der Mehrzweckhalle in Benzingen. Und wenn wir dann noch den Bau eines Kunstrasenplatzes beim Stadion realisieren könnten, wäre ich mehr als zufrieden.