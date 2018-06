Winterlingen lebt Ökumene vor

„Baustelle Leben“ lautete das Thema der Ökumenischen Begegnungstage unter dem Zeltdach, die acht Tage lang in Winterlingen gegenüber dem Naturfreibad stattgefunden haben. Dutzende Personen standen dabei auf der Bühne und beteten, predigten oder musizierten.

„Musik ist für mich eine Lebensaufgabe und eine Verschmelzung von Himmel und Erde“, sagte Oliver Geiger, der Chorleiter des am Freitag aufgetretenen „Cantus Iuvenis“. In der Musik spiele es keine Rolle, „woher man kommt und wer man ist.“ Jeder sei willkommen.

Während Geiger mit seinem Chor weltliche und geistliche Lieder spielt, will Musiker Ronny Neumann christliche Verkündigung betreiben und zieht oft mit Prediger Lutz Scheufler durch die Lande. Passend zu seinem Lied und zu dem Thema des Abends am Freitag „Haustür - Wo bin ich Zuhause?“ sagte er: „Da ist jemand, bei dem wirklich Heimat ist und der bedigungslos für uns da ist.“

Zum Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen stand dann das Thema „Küche - Gesunde Ernährung“ im Mittelpunkt. Bei der letzten Predigt vor seiner Abreise lud der frühere Jugendevangelist der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens, Lutz Scheufler, dazu ein, die Quelle des Lebens zu suchen und dabei auf Gottes Kraft, nicht auf eigene Leistungen und Taten, zu vertrauen. Scheufler empfiehlt als geistliche Ernährung vier Mal „B“: „Bibel, Beten, Bruderschaft und Brot-Brechen“. Das heiße: Aus der Frohen Botschaft heraus und in Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern zu leben, die sich besonders beim Abendmahl ausdrücke.

Insgesamt nahmen pro Abend rund 300 bis 400 Menschen – aus verschiedenen Konfessionen – an den Zelttagen teil. Das ökumenische Format in dieser Form sei deutschlandweit einzigartig, sagte Lutz Scheufler. Über die gesamte Woche verteilt engagierten sich laut evangelischen Pfarrer Ernst Nestele mehrere hundert Mitarbeiter in den Bereichen Seelsorge, Verpflegung, Auf- und Abbau sowie Musik. Neun Musikvereine und Chöre, darunter neben Kirchenchören auch viele weltliche Musikgruppen, wurden in die Zelttage einbezogen. Veranstalter des Bündnisses „Christen vor Ort“ waren die Evangelische Kirchengemeinde Winterlingen, die römisch-katholische Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen mit zwei Pfarreien, der Christliche Verein Junger Menschen Winterlingen (CVJM) und die Süddeutsche Gemeinschaft im Landkreis Zollernalb.

„Ich finde die Ökumene und damit auch die ökumenischen Begegnungstage unter dem Zeltdach gut, weil der Glaube an unseren gemeinsamen Gott die Menschen nicht trennen, sondern vereinen soll“, sagte Straßbergs früherer Bürgermeister Manfred Bopp. Auch viele jüngere Teilnehmer und Mitarbeiter waren mit Begeisterung mit von der Partie. Simon (24) aus Winterlingen gefiel besonders „die tolle Gemeinschaft“. Die zwölfjährige Madita aus Winterlingen freute sich über das leckere Essen und die Andachten, die die angehende Konfirmandin bereits gespannt mitverfolgte.