Spielplätze in den Teilorten erhalten neue Geräte

Der Winterlinger Gemeinderat hat den Haushaltsplan für das kommende Jahr beraten. Bürgermeister Michael Maier erläuterte die einzelnen Posten und räumte ein, es sei damit längst nicht alles abgedeckt, was einem vielleicht am Herzen läge. Bis Anfang des kommenden Jahres können die einzelnen Räte nun über den Zahlen brüten – erst dann wird abgestimmt. Die Teilorte Benzingen und Harthausen sollen nächstes Jahr stärker zum Zuge kommen.

Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf insgesamt 17 860 355 Euro, gut anderthalb Millionen mehr als 2015. Davon entfallen 14 950 755 Euro auf den Verwaltungshaushalt; die übrigen 2 909 600 Euro bilden den Vermögenshaushalt. Aus den Rücklagen möchte Winterlingen 1 073 457 Euro entnehmen – eine gute halbe Million mehr als 2015 – sowie einen Kredit im Umfang von 500 000 Euro aufnehmen. In den Jahren 2012 bis 2014 kam die Gemeinde ohne Kredite aus.

Insgesamt will Winterlingen – so der Vorschlag der Verwaltung – Investitionen in Höhe von fast drei Millionen Euro vornehmen: Die Feuerwehr benötigt neue Gerätschaften, insbesondere der Funk muss aufgerüstet werden, Kostenpunkt 37 000 Euro. Neben den üblichen Ausgaben für die Schulen braucht die Realschule einen neuen Computerraum, sodass den Schulen insgesamt 25 000 Euro zufließen. Der Turm der evangelischen Kirche in Winterlingen muss saniert werden – die Hälfte der Kosten trägt mit 25 000 Euro die Gemeinde. 50 000 Euro fließen in den Erwerb geeigneter Unterkünfte für Asylbewerber, 10 000 Euro werden benötigt, um im Kindergarten Steigleweg die Küche zu erneuern.

In Benzingen muss die Halle gründlich saniert werden; hier sind für 2016 Planungskosten in Höhe von 2000 Euro vorgesehen. Die Beckensanierung im Hallenbad schlägt mit 400 000 Euro zu Buche. In Harthausen bekommt der Spielplatz im Ahornweg für 20 000 Euro neue Spielgeräte, der in Benzingen für 5000 Euro. Um Anreize zur Sanierung alter Gebäude in der Ortsmitte zu schaffen, stellt die Gemeinde ein Förderprogramm im Umfang von 50000 Euro ein, 3000 Euro werden für den Erwerb von Straßenflächen benötigt.

Energieverbrauch senken

Im Straßenbau werden 48000 Euro für die Sanierung der Johannes-Stauß-Straße fällig, die Harthauser Straße verschlingt 332 000 Euro, weitere 25 000 Euro fließen in die erste Finanzierungsrate der Juhestraße in Harthausen, 4000 Euro in die Modernisierung der Straßenbeleuchtung ganz allgemein. Bürgermeister Maier machte deutlich, dass hier hohes Einsparungspotenzial liegt. Mit modernen LED-Lampen könne der Energieverbrauch bis zu 70 Prozent gesenkt werden.

In Harthausen steht außerdem der Ausbau von „Im Kai“ an, der jedoch wegen Unstimmigkeiten mit den Anwohnern auf 2017 verschoben wurde. Für Kontrollmaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung fallen Kosten in Höhe von 45 000 Euro an, die Umlage und Tilgung im Bereich der Abwasserverbände beläuft sich auf zusätzliche 256 000 Euro. Auf dem Friedhof wird eine weitere Urnenstelenwand für 40 000 Euro benötigt.

Die Begegnungsstätte soll 27000 Euro erhalten, der Bauhof braucht 38500 Euro für eine neue Tanksäule, einen Streuautomaten und einen Schneepflug. 5000 Euro fließen in den Ausbau der Feldwege, 15 000 Euro in den Grunderwerb, im Bereich Forst werden 29 000 Euro aufgewendet. 10 000 Euro sollen ins Gemeindemarketing fließen, Umlage und Tilgung belaufen sich auf 41400 Euro, und schließlich werden 155 200 Euro für die ordentliche Kredit-Tilgung eingeplant.