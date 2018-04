Polizei: „Winterlingen ist eine sichere Gegend“

Polizeihauptkomissar Siegfried Steinebach informierte den Gemeinderat über die Verkehrssicherheitslage und die Kriminalitätsstatistik 2017. Im vergangenen Jahr ereigneten sich in Winterlingen insgesamt 47 Verkehrsunfälle. Das sind Vier mehr als 2016.

Zur Kriminalitätslage in Winterlingen konnte Steinebach ähnliche Zahlen wie 2016 vermelden. 103 Straftaten wurden begangen; 2016 waren es mit 94 Delikten erstmals weniger als 100 gewesen. „Im Fünfjahresüberblick zeichnet sich dennoch ein deutlicher Trend nach unten ab. Das sieht man auch im Zehnjahresvergleich“, so Steinebach. Der Schwerpunkt ist der Kernort Winterlingen mit 89 Vorkommnissen. Mit 58,4 Prozent ist die Aufklärungsquote im Vorjahresvergleich gesunken; damals lag sie bei 66 Prozent.

Bei den Diebstählen zeichnete sich ein deutlicher Zuwachs ab: von 13 Fällen in 2016 stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 29; das sind 26 Prozent aller erfassten Delikte. Den zweitgrößten Bereich machen „Sonstige Straftatbestände“ mit 25 Prozent aus. Hierzu zählen Sachbeschädigungen und ähnliche Straftaten. An dritter Stelle stehen die Vermögens- und Fälschungsdelikte mit 17 Fällen. Roheitsdelikte und Delikte gegen die persönliche Freiheit machen mit 16 Fällen 14 Prozent aus. Weitere 14 Prozent entfallen auf Diebstähle unter erschwerenden Umständen, also Einbrüche und dergleichen: 15 Fälle hat die Polizei hier erfasst. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

Insgesamt zählte die Polizei im vergangenen Jahr 45 erwachsene Tatverdächtige, vier Heranwachsende, vierzehn Jugendliche und drei Kinder. Die Jugendlichen wurden überwiegend an der Gereuthütte aufgegriffen. Mit 66 Tatverdächtigen insgesamt sei die Kriminalitätsbelastung überschaubar.

„Winterlingen ist wirklich eine sichere Gegend,“, summierte Steinebach abschließend.